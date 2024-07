“Tiene la realidad alterada”: Danna se defiende de quienes la acusan de “operarse toda” pero sale mal

Danna ha recorrido un camino impresionante en la industria del entretenimiento, transformándose de una estrella infantil a una figura influyente y multifacética en el ámbito internacional. Sin embargo, si bien su trayectoria ha estado marcada de talento, perseverancia y evolución artística, las críticas la han perseguido en los últimos años.

Ahora que ha estado enfocada al cien por ciento en la música, Danna ha sorprendido a todos con un radical cambio en todos los sentidos, argumentando que siempre estuvo atada a seguir estándares impuestos y que es ahora cuando está siendo más auténtica que nunca. Mientras que muchos le aplauden y apoyan por esto, también la ha puesto en el ojo del huracán. volviéndose blanco de críticas y cuestionamientos sobre su vida personal y transformación física.

¿Danna niega rellenos en el rostro?

Ahora que ha estado en Madrid, Danna ha sido muy criticada por sus declaraciones en el podcast ‘A solas’ de Vicky Martín. La cantante abordó temas como su cambio de nombre, su amor platónico hacia una mujer que la inspiró a componer el tema “Platonik”, la relación con su novio y hacia dónde quiere llevar su carrera. Sin embargo, también abordó el tema de la belleza y el camino hacia el amor propio que ha recorrido.

En TikTok han circulado clips de la entrevista y en uno de ellos aparece Danna hablando de querer envejecer “tal como es”. “A ver quien se ve mejor, quien tiene mejor cuerpo. Ay quien tiene mejor cara, que si me inyecto los labios. Yo estoy muy en contra. Yo quiero envejecer con mi cara. Me da mucho miedo el rollo de los fillers”, señala.

“¿Qué esta no se operó la nariz?”. “nariz, cachetes y definición de mandíbula, carillas???? ácido en labios??? inventada la Danna”. “Tiene otra cara😅 como se atreve a decir eso 😅”. “Danna en esta entrevista tuvo su realidad bien alterada 😂😂😂”. “Pero si ella ha sido la primera en cambiarse toda la cara”, expresaron internautas.

Sin embargo, es importate destacar que esto ha sido sólo una parte de lo que en realidad dijo la cantante ya que hay más contexto detrás que hace más sentido.

En la entrevista, Vicky Martin le pregunta sobre la percepción que tiene de sí misma en el espejo, a lo que Danna responde que aunque le gusta lo que ve, a veces se juzga demasiado, lo que la lleva a llenarse de complejos en los que está trabajando.

“Siempre he tenido una presión y una disciplina por la perfeccion que creo que tiene que ver con estos traumas de estar en esto tan pequeña como el ‘tienes que ser así’ y comportarte de tal manera y no hablar de esta manera y ‘calladita te ves más bonita’. Me ha hecho mucho clic hoy veme al espejo y ver en la mujer en la que me he convertido. Hoy estoy muy orgullosa, más plena y segura de mi.

Posterior a esto, la intérprete de ‘Mala fama’, señala que las mujeres solemos hablar mucho de amor propio pero que inconscientemente siempre estamos viendo a la de al lado.

“Nos hacemos muy tontas y creemos que todo es perfecto y la belleza interior pero todas estamos todo el tiempo juzgándote y viendo a las demás a ver quién se ve mejor. A ver quien se ve mejor, quien tiene mejor cuerpo. Ay quien tiene mejor cara, que si me inyecto los labios. Yo estoy muy en contra. Yo quiero envejecer con mi cara. Me da mucho miedo el rollo de los fillers.

En este punto es cuando Danna es contundente al decir que NO ESTÁ EN CONTRA de los retoques. “No estoy en contra de los retoques porque creo que al final es parte de donde nos movemos hoy en día. Pero sí quieres reconocerte me quiero reconocer, quieres mirarte al espejo y saber que eres tú igual con el cuerpo”.

Aquí puedes ver la entrevista completa (a partir de minuto 17)