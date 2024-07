“Yo no voy a ser ese que termine jodido”: La polémica canción de Carlos Salcedo previa a la muerte de su hermana

Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo, perdió la vida el fin de semana pasado en un ataque armado. La familia del futbolista asegura que él junto a su esposa fueron los autores intelectuales del asesinato; de tal manera, se retomó un verso de la canción del deportista, en la que destaca “Yo no voy a ser ese que termine jodido”.

Por medio de historias de Instagram, la madre de Carlos Salcedo, es decir, María Isabel Hernández, culpó al jugador del Cruz Azul por el feminicidio de Paola: “Justicia para mi hija. La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”.

Fue en una entrevista exclusiva con Publimetro, una fuente cercana a la familia de la víctima comentó que Paola tuvo que mudarse de Guadalajara debido a las amenazas por parte de su hermano de meterla a la cárcel junto a sus padres, bajo el argumento de que ellos habían planeado el asesinato de su suegro.

La canción de Carlos Salcedo

En medio de todo el escándalo suscitado a raíz del asesinato de Paola Salcedo, se recordó la canción del defensa la cual lleva el nombre de “HI3LO”.

La publicación del video oficial de la canción fue el 31 de mayo del año en curso y la letra retrata su vida de millonario y su progreso económico.

Entre los versos más polémicos de la canción se destaca el que dice: “Yo no voy a ser ese que termine jodido”. Además, en otros hace referencia a la lealtad y a su familia: “Yo trabajé por los míos, sudé por los míos”, “Lo vas a lograr, mamá lo decía” y “El dinero no me cambia, real yo con todos los míos me quedo”.

Dicho video cuenta con más de 54 mil vistas y varios comentarios, en los que se puede leer: “Es la pesadilla, pero de su carnala”, “Mencionado en el país entero ¿verdad, cuñado?”, “Lo que es tener el ego más grande que el cerebro” y “Nunca había sentido tanta vergüenza ajena”.