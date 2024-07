“No puedo ser doble cara”: Laura Bozzo llama hipócritas a conductores de VLA

Laura Bozzo debutó como conductora de Venga la alegría. Su inclusión en el programa acarreó críticas negativas en las redes sociales y provocó que la audiencia del programa matutino de TV Azteca disminuyera.

Por si fuera poco la conductora tuvo un exabrupto en su segundo día como colaboradora de la emisión conducida por Krystal Silva, Luz Elena González y Mauricio Barcelata.

Fue con este último con quien tuvo una reacción que fue reprobada por los seguidores del matutino pues mientras intentaba leer una indicación el prompter Mauricio intentó ayudarla diciendo el hashtag del programa.

Situación que molestó a la conductora y le reclamó al aire por haberla interrumpido. Dicho comportamiento hizo que Laura se convirtiera en tendencia, por lo que se encuentra respondiendo a sus detractores en Twitter.

“No puedo ser doble cara como la mayoría”

El usuario @daniel_oficia1 se puso en contacto con la conductora a través de la red social y en un comentario le pidió que no discuta ni se pelee con sus compañeros del programa.

“No discuta ni se peleé, eso le quita protagonismo y hace víctima al otro”, le escribió el usuario; mensaje que la peruana respondió con una fuerte indirecta para Mauricio con quien tuvo el enfrentamiento y con el resto de los conductores.

“Tienes toda la razón aveces mi temperamento me mata y no puedo ser doble cara como la mayoría pero soy así y no voy a ser hipócrita jamás” fue la respuesta de la presentadora.

Hasta el momento ninguno de sus compañeros ha reaccionado a la polémica declaración.

Campaña en su contra

La conductora asegura que hay una campaña en su contra en las redes sociales pues las cuentas que la atacan no tienen seguidores.

“Quiero denunciar una campaña en mi contra con cuentas creadas con el fin de atacarme e insultarme estoy investigando por qué de la nada y sin seguidores o muy pocos salen a denigrarme pero a mí no me afecta si Dios conmigo quien contra mi”.