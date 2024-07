Alexis Ayala habla de su experiencia tras sufrir un infarto: “La persona sabe que se está muriendo”

En días recientes, Alexis Ayala compartió detalles del infarto que sufrió hace unos años y cómo eso provocó un cambio radical en su vida pues creyó que iba a morir.

El actor fue entrevistado por Álvaro Cueva y a través de TikTok se puede ver parte de ella, en particular, el fragmento donde hace referencia al ataque cardíaco.

“¿Qué se siente tener un infarto?”, le preguntó el entrevistador, entonces Alexis Ayala recordó cómo estaba en ese momento y que lo llevó a sufrir un infarto: tuvo un rebote por la tiroides y se había descuidado mucho en su alimentación y actividad física, por lo que subió varios kilos.

Alexis Ayala pudo ser capaz de soportar el infarto gracias al ejercicio

“Había subido unos 14 kilos y me puso a hacer mucho ejercicio, gracias a Dios, porque por eso aguanté el infarto”, afirmó Alexis Ayala en la entrevista, agregando que el día que le dio el ataque cardíaco, empezó a tener dolor de estómago.

En ese momento se encontraba en un restaurante y el malestar estomacal persistió varias horas e iba en aumento. Después su hombro izquierdo le empezó a doler y presentó sudoración.

“Sonó el teléfono y yo contesto, ya me sentía mal y no podía sostenerme en pie. Tenía el pecho sumido, contesté y dije ‘necesito un médico urgente, me está dando un infarto’. El infarto es de las pocas cosas que la persona sabe que se está muriendo; te llenas de un miedo indescriptible y los dolores son raros”, relató Alexis Ayala.

El exintegrante de Garibaldi les aconsejó a las personas acudir al centro médico más cercano ante cualquier malestar, que no dejen pasar mucho porque podrían no salvarse, además hizo un llamada a cuidarse, haciendo ejercicio regularmente y comiendo más sano.