María León rompe el silencio y aclara si ocupará el lugar de Irina Baeva en ‘Aventurera’

Juan Osorio declaró ante la prensa que Irina Baeva dejaría de formar parte de ‘Aventurera’ a partir del 18 de julio. De esta manera, surgió la interrogante sobre quién interpretaría a Elena Tejero, por lo que internautas y medios de comunicación señalaron a María León, quien finalmente rompió el silencio respecto al tema.

En días recientes, Juan Osorio dio detalles sobre la salida de la actriz rusa de su producción, en las que aclaró que los medios tuvieron un papel importante en la decisión que se tomó: “Hay que saber escucharlos a ustedes y hay que ver los ajustes que tenemos que hacer, y bueno, ya veremos. Creo que estamos en una remodelación de todo”.

Cuando los reporteros le preguntaron si María León si sería la próxima en encarnar a Elena Tejero, el productor señaló que sí con el dedo, tal como se muestra en un video publicado en el canal de Youtube de Berenice Ortiz, lo que incrementó los rumores sobre la actuación de la cantante en ‘Aventurera’.

María León rompe el silencio

Ante los rumores, reporteros abordaron a María León en un video recuperado del canal ‘Qué buen chisme’, por lo que ella aclaró que no ha habido acercamiento de parte de Juan Osorio: “No hay acercamiento, pero aparte yo estoy compremetidísima con Jesucristo Superestrella que estrenamos en octubre, y pues estaremos ahí las 5 semanas”.

También respondió si le gustaría participar en la producción una vez que su agenda se desocupe: “Elena Tejero es un personaje que a cualquier actriz mexicana le encantaría hacer, es un ícono de los cabarets en México, es un teatro distinto, es un teatro como muy retador, no me imagine nunca en mi vida hacer un personaje así, pero por lo pronto creo que no es el momento, no es el tiempo”.

Reiteró que no ha tenido conversaciones al respecto con Juan Osorio y que agradece el apoyo en redes sociales: “Es el tiempo de Irinas, es una gran, gran actriz, tiempo del señor Osorio, y no ha habido ningún acercamiento, la verdad es que fue una cosa meramente de redes sociales que yo agradezco y amo porque me hacen sentir muy querida”.