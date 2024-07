Panelista de “Acércate a Rocío” se queda pasmada y usuarios aseguran que se le olvidó el guion

Desde hace mucho se especula que el programa “Acércate a Rocío” presenta casos falsos, tal y como suele ocurrir en este tipo de shows, sin embargo, su conductora aseguró que todo era real.

“Desde que me planté con mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales, no soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso”, fue lo que dijo Rocío Sánchez Azuara hace días.

No obstante, en las redes sociales ha empezado a circular un video en el que uno de los panelistas de “Acércate a Rocío” parece haber olvidado el guion que tenía que seguir y se queda congelado ante la cámara.

Se cae la farsa del programa de Rocío Sánchez Azuara, “Acércate a Rocío”

En el video que circula en redes, se puede apreciar cómo Rocío Sánchez Azuara llama al chico por su nombre (Eder) y este se queda tranquilo como si no se refirieran a él.

La conductora de “Acércate a Rocío” después de decir “Eder” varias veces, se planta frente a él y le hace saber que lo estaba llamando, entonces el muchacho responde que creyó que estaba llamando al otro sujeto sentado junto a él.

En las redes sociales los usuarios no tardaron en compartir su opinión y comentaron que era evidente que al chico se le había olvidado que su nombre era “Eder” en esta historia, ya que todos los casos eran falsos y estaban guionizados.

Rocío Sánchez Azuara no ha declarado nada con respecto a este video y muchos creen que no lo hará, pues hace unos días estaba defendiendo la realidad de los casos en “Acércate a Rocío”.