Rey Grupero se le va encima a Ernesto Cázarez por desprestigiarlo: “Suerte hielito, más bien agüita”

Ernesto Cázares hace unos días mencionó que Rey Grupero “no cocinó” a lo largo de su participación en ‘MasterChef Celebrity’; de esta manera, el creador de contenido se defendió con pruebas, y envió un mensaje al atleta: “Suerte hielito, más bien agüita”.

Fue el domingo 30 de junio que Ernesto Cázares resultó ser el decimoquinto eliminado de ‘MasterChef Celebrity’. Tras este suceso, concedió una entrevista para ‘TV Azteca Digital’, en la que reveló detalles de su paso por el reality.

A pesar de que confesó diversas opiniones respecto a situaciones ocurridas en el programa, lo que destacó fue lo que dijo sobre el Rey Grupero, ya que sentenció que únicamente cocinó estando en equipo: “Solo cocino dos veces solo en toda la temporada. Entonces no podemos decir que sí cocina o que no cocina. Simplemente podemos decir que no cocinó”.

La respuesta del Rey Grupero

La familia del Rey Grupero respondió por él por medio de un comentario en una publicación de Instagram, ya que por el momento se encuentra incomunicado en Turquía, debido a su participación en el reality ‘La Isla’:

“Ernesto ve la repetición del programa 6, 8, 10, 12 y 14 donde Rey cocina solo. ‘El ahorita está en la Isla (Turquía incomunicado). Pero te quiero recordar que él nunca tuvo equipo, nunca hizo daño, solo movió sus cartas. Y claro que cocina y muy rico. Estuvo varias veces en el balcón por cocinar solito. En fin… Suerte hielito, más bien agüita”.

Rey Grupero el decimosexto eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

El domingo 7 de julio fue el turno del Rey Grupero de abandonar la competencia de ‘MasterChef Celebrity’ tras perder el reto de eliminación en contra de Ferka y Rossana Nájera.

Ante la decisión de los chefs, el influencer dejó un mensaje de despedida en su cuenta oficial de Instagram: “Hoy abandono la cocina más famosa de México, ganando tanto, sumando tanto amor, quedándome en los corazones de la gente, agradezco tanto esta oportunidad que la aproveché como oro, llegar tan lejos siempre estuvo en mi corazón”.

De esta manera, la final del reality se disputará entre Jawy, Litzy, Ferka y Rossana.