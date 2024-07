Shanik Berman asigna a Andrea Legarreta como su defensora mientras participa en LCDLFMX2

Shanik Berman sabe que en un reality show como “La Casa de los Famosos México” una acción o comentario puede generar un montón de hate, así que le pidió a Andrea Legarreta interceda por ella.

La conductora principal del programa “Hoy” goza con el cariño del público y sus opiniones suelen ser tomadas en cuenta, por eso, su compañera quiere que la defienda en caso de que llegue a meter la pata o haga algo que al público no le guste.

Además, tomando en cuenta que algunas opiniones que ha compartido Shanik Berman ha causado controversia, siente que dentro de “La Casa de los Famosos México” se le puede soltar mucho la lengua y acabará metiéndose en problemas.

¿Andrea Legarreta aceptó defender a Shanik Berman en ‘La Casa de los Famosos México’?

Lo peor de todo es que Shanik Berman le pidió a Andrea Legarreta que la defendiera mientras estuviera en “La Casa de los Famosos México 2″ después de haberle criticado el vestido.

“Sabes que este color es el que usa la gente cuando está enferma, el violeta”, le dijo la conductora a su compañera en el programa “Hoy” en la emisión del jueves 4 de julio.

Después, Shanik Berman dijo lo siguiente: “Yo le pedí a Andreita que me vaya a defender en La Casa de los Famosos México cuando la riegue”.

A lo que Andrea Legarreta respondió: “Lo que sí es real es que yo le digo, cuando me dijo eso ‘ya les dije para ver si me puedes ir a defender a La Casa de los Famosos’ le digo güera si no hay nada que defender no te puedo ir a defender”.

Todos en esa sección se echaron a reír porque saben que Shanik Berman suele emitir comentarios ácidos, así que puede generar mucha controversia dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.