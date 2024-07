¿Aleks Syntek le tiene miedo a Dani Flow? Aseguran que “se dio cuenta de lo peligroso que puede ser”

Aleks Syntek nunca se ha molestado en demostrar su desagrado por géneros musicales como el reguetón, lo que lo ha llevado a hacerse de enemigos en la industria como Dani Flow, quien con la ayuda de sus fanáticos, logró cerrar la cuenta de Tiktok de Syntek, en la que tenía más de medio millón de seguidores; es así, como el cantante se dio cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser el reguetonero.

Una fuente cercana a Aleks Syntek reveló a TVNotas los conflictos que el intérprete de “Duele el amor” ha tenido con Dani Flow, mismos que iniciaron cuando Syntek realizó una crítica a la canción “Las que no tienen papá”, en la que destacó lo misógina y soez que es la letra de la composición del apodado ‘Rey del Morbo’.

Tras las declaraciones de Syntek, Dani Flow comenzó a insultarlo y señalar su físico comparándolo con personajes de caricaturas y hasta mencionó el escándalo de acoso del cual fue parte el originario de Mérida.

No obstante, una entrevista con el Escorpión Dorado habría funcionado para que su relación mejorara, según contó la fuente: “Al parecer, a principios de este año se reconciliaron gracias a una entrevista de Dani con el Escorpión Dorado, en la que Aleks habló bien de Flow. Éste hasta manifestó su deseo de hacer una colaboración”.

Aleks Syntek se dio cuenta de lo peligroso que es Dani Flow

A pesar de la reconciliación, la fuente asegura que Syntek prefiere mantener su distancia: “En realidad Syntek no quiere saber nada de él. Quiso calmar las aguas porque se dio cuenta de lo peligroso que puede ser Dani con sus palabras y sus acciones”.

La razón por la que Aleks prefiere mantenerse alejado, es que el irapuatense fue el responsable de la pérdida de la cuenta de Tiktok de Aleks: “Aleks perdió su cuenta con medio millón de seguidores por culpa de Dani. Éste en sus conciertos comenzó a pedir que reportaran el perfil de Syntek como inapropiado”.

Para concluir, la misma fuente señaló que Aleks interpone su paz mental: “Esto afectó a Aleks, que desde el momento no ha podido recuperar la cantidad de seguidores. Trata de restarle importancia porque, ante todo, está su paz mental. Aunque está al tanto de que Dani lo tiene en la mira y no deja de hablar mal de él, sabe que hace las cosas bien, que no promueve esos contenidos negativos y que las cosas caerán por su propio peso”.