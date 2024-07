Intensamente 2: ¿Cuáles son las claves de su éxito?

“Ansiedad fue el gancho perfecto para que millones de personas en el mundo se volcarán a ver Intensamente 2, este personaje llamó la atención desde el tráiler de la cinta, y es que este sentimiento cada vez es más común, pero sobre todo más aceptado, entre las personas. Ansiedad llega para controlar la mente de Riley, situación que lleva al extremo a la adolescente cuando todo el tiempo proyecta situaciones hipotéticas que podrían suceder en el futuro y que sobre todo la atormentan.

'Intensamente 2' La cinta ha causado gran furor tras su estreno. (Instagram (@pixar))

Intensamente 2 lleva a la reflexión con las distintas situaciones que retrata, y hasta con las frases icónicas como: “Quizás esto es lo que sucede cuando creces, sientes menos alegría”. Son muchos los elementos que han hecho que el largometraje de Disney y Pixar siga rompiendo récords en taquilla. Recientemente, logró superar a cintas como Súper Mario Bros. La película, Coco y Spider-Man Into the Spider-Verse, como la cinta animada más taquillera de todos los tiempos en nuestro país, y aún no cumple un mes de su estreno.

“Este año se decía que el cine estaba fracasando porque las propuestas más grandes no estaban siendo rentables, tanto aquí como en Estados Unidos, pero Intensamente 2 vino a rescatarlo; justo en un momento donde muchas veces se ha menospreciado el cine animado. Se hablaba mucho de que la gente ya no iba al cine porque tenían plataformas u otras maneras de consumir, entonces no les interesaba, y no, la clave es hacer historias que interesan, como es el caso de Intensamente ,que más allá de ser una película animada, que se piensa que es para niños, es una película que conecta con todos, al hablar de algo muy básico que son las emociones que todos tenemos y que muy pocas veces logramos entender, y aquí de una manera muy inteligente y sencilla es que nos nos hacen entender cómo funciona la ansiedad, la vergüenza y esos son las cosas que han hecho que la gente esté hablando de la cinta “, señaló Stivi, periodista especialista en cine y televisión.

Intensamente 2 Intensamente 2 conquistó y sigue conquistando las salas de cine de nuestro país; ya es la película más taquillera de la historia (Instagram @pixar)

Para Andrés Rana Fonk Medina, Director de Spoiler Time, es un error decir que Intensamente 2 está rescatando al cine. “Creo que es un grave error decir que este tipo de películas salvan al cine, porque en realidad no lo hacen, salvan a las grandes cadenas, y espero no ser contradictorio, ni ser malo, pero creo que en realidad matan un poco al cine, porque este tipo de cintas solo hacen que que los grandes complejos solo proyecten estas películas, dejando a un lado los largometrajes de menos presupuesto, las cintas independientes. Intensamente 2, - o lo que también creo que pasará con Deadpool que ya está agotando boletos en su preventa - son películas que solo se salvan es a ellas mismas y a sus distribuidoras, porque la gente abarrota las salas para ver solo estas películas y tristemente las otras quedan de lado”.

Rana Fonk también resaltó que una de las grandes claves del éxito es que la historia de Riley es familiar, “es una película que se hizo fuerte en el de boca en boca, por eso sigue dominando la taquilla, pero hay que tener claro que es una película que convoca familias, lo cual ha acrecienta el número de taquilla porque una mamá o un papá, van por lo menos con uno o dos hijos, ahí tienes cuatro boletos vendidos, si lo vas multiplicando, más toda la gente joven que quiere ver esa película por el tema de las emociones y mucha gente que lleva su sobrinos, es una película que triplica o cuadruplica la venta normal de entradas”.

México se deja conquistar por la animación

El fenómeno en taquilla de la cinta de Disney y Pixar, no debería sorprendernos, y que es al espectador mexicano es seducido por el cine animado constantemente, como lo explica Edgar Apanco, analista de la industria cinematográfica. “Basta ver cuáles son películas que han establecido récord de taquilla en este siglo, 14 películas han batido récord de taquilla, en promedio,casi cada dos años tenemos un nuevo récord en México, hay películas que duran más, otras que duran menos, pero de cotidiano estos récords son batidos por animaciones. Las películas que han roto taquilla en este siglo son Shrek 2, La era de hielo 2, La era de Hielo 3, Toy Story 3, Coco y ahora Intensamente 2″.

“En los últimos 25 años, Titanic en 1998 y Avatar son las únicas anomalías en cuanto a género, pero son más bien fenómenos globales que en todos los países rompieron récords de taquilla y son películas que pertenecen a un director que sabe cómo llegar a esas audiencias que es James Cameron. Además, las películas de Pixar apelan a todas las audiencias, Intensamente bien le puede llegar a un adulto de 45 años como a un niño de 8 o a un adolescente de 13 años, son películas que manejan distintos niveles de mensajes según la audiencia y allí en buena medida es parte de su éxito”, agregó.

Los superhéroes también son parte importante de la cultura cinematográfica de nuestro país, “Coco fue un fenómeno evidentemente local, fue la representación de una tradición mexicana bellamente retratada y fidedignamente retratada, se sentía e incluso como una película mexicana, aunque evidentemente. La otra mitad de las cintas más populares, son las que tienen que ver con universos de superhéroes, a principios de siglo tuvimos como récord el Hombre Araña y el Hombre Araña 3 y a partir de 2008 Marvel se adueño de la taquilla con cintas como Avengers que llegó a 827 millones, y es la película que más tiempo permaneció con el récord, estuvo 5 años y medio. Después llegó Avengers Infinity War y Avengers Endgame, y parecía que eran marcas solo superables por una siguiente entrega”, enfatizó Apanco.

¿Cuáles son las cintas más taquillera de México?

1. Intensamente 2: 1.655.4 mdp

2. Spider- Man: Sin camino a casa: 1.618.2 mdp

3. Súper Mario Bros. La película: 1.542.5 mdp

4. Avengers Edngame: 1.474.2 mdp

5. Toy Story 4: 1.375.6 mdp

6. Avengers: Infinity War: 1.141.1 mdp

7. Coco: 1.134.4 mdp

8. Avatar: El camino del agua: 1.086.2 mdp

9. El rey león: 996 mdp

10. Barbie: 915. 7 mdp