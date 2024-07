Joven rompe en llanto al no ser seleccionada en universidad de Chiapas

Un examen es, para muchos estudiantes, uno de los momentos más importantes; es por eso que algunos alumnos hacen de todo para conseguir los conocimientos necesarios y así aprobar.

Lo antes dicho aumenta cuando los jóvenes dependen de un examen para conseguir un lugar en la universidad. Tal como le ocurrió a Laura, una joven que buscaba ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas.

En el video, con duración de casi un minuto, se puede ver cómo la aspirante grabó su reacción al leer los resultados de la prueba. Lamentablemente, Laura no leyó lo que quería, en cambio vio la siguiente leyenda: “NO ACEPTADO”.

Un triste momento que recibió mucho apoyo

En la publicación se puede ver cómo la usuaria comenzó a llorar y en palabras de la misma, no paró de sollozar todo el día. Hasta el momento la grabación de los hechos suma más de dos millones de reproducciones en TikTok.

El clip hizo que algunos jóvenes comenzaran a cuestionarse sobre cuándo salen los resultados del Comipems. Para los interesados, es importante saber que los resultados se publicarán , de acuerdo con el documento oficial de la convocatoria, el viernes 9 de agosto; pero, la publicación suele realizarse desde las 22:00 del día anterior. Si bien esto es algo probable, las instituciones recomiendan esperar para que la página no sufra algún tipo de problema.

“Duele mucho ver ese ‘aspirante no seleccionado’”, “nooo amigos la UNACH ya es puro recomendado”, " Tranquila, chica. El mundo no deja de girar y pronto verás un ‘aspirante seleccionado’. Ánimo”, “No estés triste hermosa, Dios tiene planes muy buenos para ti” o “Amistad no te preocupes, me paso el año pasado y por fin este año logré entrar a medicina, no te desanimes, solo es un pequeño momento y te juro que todo estará bien”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.