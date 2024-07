Cancelan a Paola Suárez por acosar a joven de tan solo 16 años

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, se convirtió en una de las creadoras de contenido más populares en todo México. Pese a que su amiga, Wendy Guevara, ganó el reconocido programa ‘La Casa de los Famosos’, los seguidores de la influencer nunca la hicieron menos y trataron a las dos de la misma manera.

Hace unos meses, Pao se volvió tendencia al sufrir maltrato durante una de sus relaciones. Tras el mal paso, Suárez logró salir de ese mal momento y siguió divirtiendo a todos sus fans mediante las diversas transmisiones en vivo que hace. Pese a parecer que toda la polémica quedó atrás, en las últimas horas los internautas comenzaron a cancelar a Paola por, presuntamente, acosar a un menor de 16 años.

El modelo y actor José Luis Reséndez utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para compartir distintas grabaciones en las que se ve cómo la influencer hablaba con el adolescente. Asimismo, compartió otros clips en los que se ve cómo hablaba con otros jóvenes. Hasta el momento, la publicación ya suma más de 200 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde algunos internautas recordaron las acusaciones hacia el actor: “Qué chistoso que tú juzgues”, a lo que este respondió: “Eso es difamación”.

Paola Suárez desmiente relación con presunto menor de edad

Tras toda la polémica, la influencer respondió a todas las acusaciones mediante una transmisión en vivo: “Yo vivo de redes sociales, hablen de mi bien o mal, para mi es rating. No somos novios y no es menor de edad”, fue la primera respuesta que dio tras ser señalada de tener una relación con un joven de 18 años. Asimismo, en otro clip mencionó: “Soy una persona que ya está muy vivida, pero soy una persona que también piensa. Yo no voy a perder mi vida por una persona que sea menor de 18, no sé en qué cabeza cabe”.