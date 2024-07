Yailin “La Más Viral’’ aseguró que los malos comentarios le han creado problemas psicológicos: Esto dijo durante un live de Instagram

Yailin “La Más Viral”, recientemente compartió un mensaje contundente durante una transmisión en vivo en Instagram.

En este directo, la artista abordó los desafíos emocionales que ha enfrentado debido a los comentarios negativos que recibe constantemente en redes sociales.

Durante la transmisión, Jorgina expresó su frustración por la cantidad de comentarios negativos que ha recibido últimamente, los cuales, según ella, han afectado su bienestar psicológico de manera significativa.

La cantante mencionó:

“A veces pienso por qué en mi país hay tanta gente mala, que está dispuesta a hacerle daño a otro sin importarle cómo se siente esa persona. Estos últimos meses he intentado mantener un perfil bajo, trabajando en silencio, sin escándalos ni nada, pero pronto llegará el momento de decir todo”

También reflexionó sobre la negatividad en su entorno, especialmente en su país natal, lamentando la actitud de aquellos dispuestos a dañar a otros sin considerar las consecuencias emocionales para la persona afectada.

Compartió cómo estos problemas han afectado su salud mental al decir: “No puedo ni dormir con todos los problemas psicológicos que me están creando”.

Acusaciones recientes

Aunque no entró en detalles específicos, la cantante hizo referencia a acusaciones recientes en su contra, incluyendo rumores sobre una orden de arresto en su país.

Estas acusaciones surgieron tras declaraciones de un abogado en un programa de radio, mencionando una disputa por deudas relacionadas con la remodelación de un apartamento.

El rapero Tekashi 6ix9ine, pareja de Yailin, utilizó sus redes sociales para mostrar apoyo a la cantante y criticar el trato mediático hacia ella. En un mensaje en Instagram, defendió a Yailin:

“Quiero empezar este vídeo felicitando a mi Yai por su cumpleaños. Que Dios me la bendiga y la cuide. Pronto estará aquí en los Estados Unidos. Para la segunda parte de este vídeo quiero decirle al público que no se crean todo lo que aparece en las redes sociales, especialmente de un país en el que no hay justicia. Es bien corrupto”.