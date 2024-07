Billie Eilish anuncia su regreso a México con ‘Hit Me Hard And Soft’

Billie Eilish se ha robado las miradas de todo sus seguidores tras el lanzamiento de su último disco ‘Hit Me Hard And Soft’, mismo marcará el regreso de la artista estadounidense a través de una pop up store que tendrá en la Ciudad de México, con el objetivo de poner a la venta su mercancía oficial.

La intérprete de “LUNCH” se posicionó rápidamente como una de las artistas más populares a nivel internacional, siendo reconocida con diversos galardones por sus lanzamientos discográficos y temas que forman parte de películas que fueron nominadas en los Premios Óscar.

"Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish. (Darkroom-Interscope via AP) AP (William Drumm/AP)

Billie Eilish anuncia su regreso a México con una pop up store

Fue en marzo de 2023 que Billie Eilish regresó a México como parte de su gira ‘Happier Than Ever World Tour’, misma con la cual logró conquistar al público mexicano con show único; sin embargo, este 2024 la cantante estadounidense volverá de manera indirecta a través de la ‘Hit Me Hard And Soft’ merch pop up store, así lo confirmó desde redes sociales.

La famosa artista de tan solo 22 años dio a conocer la noticia a través de una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, revelando que la tienda donde sus fanáticos podrán adquirir la mercancía estará disponible los días 19, 20 y 21 de julio de 2024, y que se llevará a cabo en C. Lucerna 32, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.

Billie Eilish anuncia su regreso a México con una pop up store (Foto: Instagram Billie Eilish)

Al respecto de los detalles, los tarjetahabientes de The Centurion de American Express contarán con diversos beneficios para adquirir los artículos como el acceso previo a la tienda, además de la entrada a una fila especial y un regalo en la compra de un artículo; asimismo, los tarjetahabientes de cualquier tarjeta de American Express contarán con los mismos beneficios a excepción de la entrada anticipada al lugar; sin embargo, cualquier persona podrá ingresar para a la pop up store.

Por otro lado, los fanáticos de la cantante reaccionaron emocionados ante la apertura de la tienda de mercancía oficial de Billie Eilish; sin embargo, rápidamente señalaron su interés en que la artista haga una parada en México para traer su nueva gira ‘Hit Me Hard And Soft’ que iniciará en septiembre de 2024, con fechas en lugares como Chicago, Toronto, Atlanta, Sydney, Amsterdam, Londres, París, entre otros.