¿Brincos Dieras tiene un roce con Franco Escamilla? El payaso cuenta su versión de los hechos

Los desacuerdos, roces y rivalidades existen en el mundo del entretenimiento. Y específicamente en la comedia hay uno que ha llamado la atención de los fans. Brincos Dieras y Franco Escamilla parecieran tener cierta rencilla que nadie sabe cómo nació.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Brincos Dieras contó su propia versión de lo que podría estar sucediendo con Franco Escamilla, ya que el payaso asegura que nunca se han dirigido la palabra.

Cuenta que es posible, sin asegurar nada, que Franco no esté contento con el tipo de humor que hace Brincos Dieras y el resto de los payasos del entretenimiento mexicano.

Entonces, el mismo Brincos se aventura a diferenciar los estilos que hacen los comediantes que se dedican al Stand-Up y lo que hacen los payasos.

“Es bueno, pero no es mi ritmo”, dice Brincos sobre Franco Escamilla. “Mi tiempo es muy rápido y ellos son más tranquilos, más analizado todo. Yo creo que igual no le gusta mi comedia, porque el stand up está peleado con la nuestra”, sostuvo en la entrevista de la que se hace eco TV y Novelas.

El payaso recuerda la única vez que se cruzaron y Escamilla le habría negado el saludo.

“No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Una vez, yo me bajé para saludar porque él abrió un show en el que estuve cuando no éramos famosos. Salió, lo vi en la puerta y se encaminó para otro lado”, explicó.