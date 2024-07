Muere Benji Gregory, protagonista de la famosa serie ‘Alf’

Benji Gregory, quien fue uno de los actores principales en la famosa serie ‘Alf’, falleció a los 46 años, así lo dio a conocer su hermana al medio estadounidense reconocido como TMZ, por lo cual han surgido diversas reacciones en redes sociales ante la pérdida del intérprete.

La serie ‘Alf’ fue una de las producciones más populares durante la década de los 80, es por ello que la muerte de Benji Gregory, generó conmoción en la industria del entretenimiento estadounidense, es por ello que sus colegas y fanáticos han reaccionado a través de muestras de cariño y apoyo a la familia del famoso actor.

¿Cuál fue la causa de muerte de Benji Gregory?

De acuerdo con información de Rebecca, hermana de Benji Gregory, el actor fue encontrado sin vida en un estacionamiento del Chase Bank en Peoria, Arizona el pasado 13 de junio, sobre los detalles, sus seres queridos cercanos aseguraron que acudió al establecimiento para depositar cheques, pero dentro de su automóvil se quedó dormido y murió en compañía de su perro de servicio a causa de un golpe de calor.

Al respecto, se dio a conocer que Gregory había sido diagnosticado con depresión y trastorno bipolar desde hace tiempo, además de un trastorno en el sueño que suele ser poco usual, pero que lo mantenía despierto hasta por varios días, por lo cual el actor atravesaba por momentos complicados.

Benji Gregory logró conquistar al público estadounidense con su personalidad en la serie de ‘Alf’, pero el actor tomó la decisión de alejarse de Hollywood tras aceptar algunos papeles en producciones como ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Murphy Brown’, entre otras; sin embargo, nunca se mostró arrepentimiento por despedirse de los foros de grabación.

“Cuando Alf se canceló fue un alivio. No quería hacer más series, pero no me arrepiento de nada”, explicó durante una entrevista.