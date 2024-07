Karely Ruiz se ofrece a darle trabajo a policía suspendido por video con Luna Bella en el Metro de CDMX

El policía identificado como Jorge Villegas fue suspendido de su cargo tras filmar un video erótico con Luna Bella dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, tal como lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una tarjeta informativa. Ahora, después de quedarse sin trabajo, Karely Ruiz se ofrece a darle empleo.

Tal como lo informó C4 Jiménez, el servidor público identificado como Jorge Villegas, mejor conocido por su nombre en redes sociales ‘Señor Indomable’, fue suspendido de su cargo tras filmar un video sexual a lado de la creadora de contenido para adultos Luna Bella, en un vagón del Metro de la CDMX mientras se encontraba uniformado.

Según lo informado por Ignacio Gómez Villaseñor de Publimetro, Jorge Villegas estaría ganando 13 mil 14 pesos libres de impuestos de manera mensual por su trabajo como policía tercero; no obstante, al ser suspendido de sus actividades no se quedaría sin amparo, pues de su cuenta de Only Fans cobra 20 dólares la suscripción por un mes, además de que Karely Ruiz le ofreció darle trabajo.

Karely Ruiz ofrece empleo a policía suspendido

Una cuenta en X (antes Twitter) con el nombre de usuario @iztapanero publicó una fotografía del policía con la descripción: “Pensé que era un actor y resulta que sí era un agente de la SSC y en sus ratos libres tiene OF. Ya lo mandaron alv de la corporación”.

Dicho post fue respondido por una de las cuentas verificadas de Karey Ruiz con las palabras “Yo le doy empleo y él me cuide”.

Ante las palabras de la influencer, ‘Señor Indomable contestó’: “Sería un honor para mí conocerte y cuidarte, claro que sí”. Jorge Villegas agregó: “Además soy feo”, haciendo referencia a lo que dijo Karely Ruiz durante una entrevista, donde admitió que le “gustaban los hombres feos”.