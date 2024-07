Livia Brito y su exnovio “dejaron en la calle” a paparazzi que los demandó, ahora es taxista

Tras el incidente en el que Livia Brito y su exnovio Mariano Rodríguez golpearon y robaron el equipo de un paparazzi, la actriz fue citada al Reclusorio Sur al ser acusada por el delito de falsedad de declaración. Ante este hecho, Ernesto Zepeda reveló que se quedó sin trabajo, por lo que se vio en la obligación de ofrecer servicio de Uber.

Fue en 2020 durante sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo que Livia Brito y su expareja violentaron a Ernesto Zepeda, pues además de robarle su equipo de fotografía, también lo golpearon.

En una entrevista con ‘Sale el Sol’ ese mismo año, el paparazzi narró cómo sucedieron las cosas: “Estaban Livia Brito y su novio… en la última foto ella se volteó y me alcanzó a ver… en eso ella volteó, ella llega gritándome y me da una cachetada… llegó su novio e inmediatamente me dio un trancazo en el pómulo derecho”.

A raíz de esto, el periodista C4 Jiménez reveló que la protagonista de ‘La Piloto’ tendrá que presentarse al Reclusorio Sur a una audiencia citada por un juez penal, pues se le señala como imputada del delito de falsedad de declaración.

Ernesto Zepeda se queda sin trabajo después de incidente con Livia Brito

Por medio de un video publicado en la cuenta de Youtube ‘Pa Perra Yo’, los conductores retomaron el tema y Jorge Carbajal confesó que había tenido una conversación con Ernesto Zepeda, donde admitió que después del incidente con la actriz, se quedó sin trabajo.

“Ahora que hablé con Ernesto me entero porque le digo: ‘oye y si no te han pagado, ¿Y sigues haciendo paparazzis y eso?’, y dice: ‘pues no, casi ya de eso no puedo porque me dejaron en la calle; ahora me dedico a ser Uber, a ser taxi”, apuntó Jorge Carbajal.

“Teniendo él una profesión, teniendo él un oficio mayor, qué necesidad de cambiarle así de rápido la jugada de tener que buscar algo que hacer para ganar dinero”, concluyeron los presentadores.