Lola Cortés consigue conmover a los protagonistas de ‘Yo soy Betty, la fea’

Los protagonistas de “Yo soy Betty, La Fea” visitaron Ciudad de México para promocionar la serie secuela que tiene planeado estrenarse el próximo 19 de julio y Lola Cortés aprovechó para agradecerles.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello han hecho varias entrevistas en diversos programas mexicanos y en un evento organizado por “Los 40 Principales”, la jueza de “La Academia” se hizo presente para compartir su historia.

“Tengo más de 40 años en esta carrera artística, me dedico al teatro musical y doy clases para actores de comedia musical. Ustedes llegaron a nuestra vida en el 2005, no cuando se estrenó; mi hermana nos llevó de manera pirata la novela porque no la encontrábamos en ningún lugar y a partir de ahí no hemos parado de verla”, les contó Lola Cortés a los actores colombianos.

Para Lolita Cortés, “Yo soy Betty, La Fea” es su lugar de paz

“Mi hija Pelota me pidió que les dijera, porque ella pone la novela todos los días en la tele esté haciendo lo que esté haciendo porque es un lugar de paz, y le dije: ‘Tienes toda la razón’. Mi hermana, que fue quien nos enseñó la novela nos dijo: ‘Tienen que verla, no han visto nada igual’”, dijo Lolita Cortés.

Además, cuando le diagnosticaron cáncer, “Yo soy Betty, La Fea” la ayudó tanto a ella como a su familia a superar esos momentos tan oscuros y difíciles.

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión, pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón y mi vida”, le confesó Lola Cortés.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se sintieron conmovidos con la ‘Juez de Hierro’ y le dieron un tierno abrazo.