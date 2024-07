Luisito Comunica cumple un sueño con la segunda edición de ‘Lugares Asombrosos’

Luis Arturo Billar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es un reconocido creador de contenido mexicano, quien ha sorprendido en los últimos años a sus fanáticos al diversificar su carrera en algunos aspectos, ya que ha incursionado como empresario y escritor por su libro que lleva por nombre ‘Lugares Asombrosos’, mismo que ya cuenta con una segunda edición.

El youtuber mexicano es sinónimo de constancia, perseverancia, y talento, características que ha demostrado desde el inicio de su carrera en redes sociales y otras áreas, como es el caso de su nuevo libro ‘Lugares Asombrosos 2′.

Para Publimetro, Luisito Comunica compartió el proceso que siguió para la construcción de la segunda parte de ‘Lugares Asombrosos’, además de hablar de los viajes que incluyó y los motivos, asimismo, sobre los planes que tiene como parte de su marca personal y los proyectos que tiene en conjunto por su faceta como empresario.

‘Lugares Asombrosos 2′ es el recuento de un sinfín de experiencias que ha sumado el creador de contenido en aproximadamente dos años, es por ello que tuvo que trabajar en seleccionar los viajes que resulten más sorprendentes para sus seguidores.

“Es una recopilación de viajes que he hecho a lo largo de dos años. Entonces, dentro de este lapso de dos años, es un proceso de ir escribiendo, de ir seleccionando las fotos. Luego los llegaba a pulir a mi casa. Básicamente, es quitar lo que menos material impactante recopilé, por así decirlo, porque no muchas veces un tema que es interesante para video es interesante para el libro”.

Cada uno de los proyectos de Luisito Comunica guarda un significado especial por el aprendizaje que aporta a su carrera, no obstante, el influencer expresó su emoción por haber cumplido una meta con el lanzamiento de la nueva edición de su libro.

“Me siento sumamente emocionado y sobre todo porque es como una sensación de tachar un pequeño pendiente, porque no todos estos proyectos que hago realmente son proyectos por pasión, por gusto, está muy difícil enriquecerse con un libro así, entonces es meramente un proyecto de pasión y que me pone contento haber completado”.

Por otro lado, ante el inicio de las vacaciones, el influencer mexicano compartió algunos consejos para aventurarse a viajar y asombrarse con distintas culturas.

“Yo sí diría pensar bien con la cabeza fría, porque algo que yo siempre resalto, es que no importa que vayas cerquita o que vayas lejísimos, siempre te puedes asombrar y esta capacidad de asombro que tenemos es algo que no debemos de perder porque siempre hay algo, yo les diría aviéntense. Además, agregó a cerca de la reflexión que remarca su nuevo libro, “Yo creo que este libro es una reflexión muy bonita de lo valiosa que es la capacidad de asombro que tenemos los humanos y lo importante que es no dejarla ir”.

Finalmente, Luisito Comunica compartió los proyectos que está por lanzar en los próximos meses, como parte de algunas colaboraciones que seguirán aportando a su carrera como empresario y creador de contenido.

“Se viene una colaboración, la verdad muy importante, al menos para mí, con una marca de calzado mundial en la que yo hice resaltar el cariño y el amor que le tengo a Latinoamérica, entonces es algo que me tiene emocionado. También se viene el lanzamiento, tal vez para este año o para el principio del próximo año, el lanzamiento de una marca en la que hemos trabajado ya casi 2 añitos, que es una marca de alcohol. Me gusta diversificar”.