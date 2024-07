“De algo tengo que vivir”, Luna Bella responde a polémica por su video en Metro de la CDMX

Luna Bella ha sido señalada en los últimos días tras ser captada manteniendo encuentros sexuales en vagones del Metro de la Ciudad de México, en medio de la polémica que ha surgido en redes sociales, la creadora de contenido reapareció para reaccionar a las críticas.

La famosa creadora de contenido se volvió tendencia desde el pasado 7 de julio, ya que diversos usuarios comenzaron a compartir el contenido explícito que grabó en un vagón del Metro de la Ciudad de México; sin embargo, es parte de los videos e imágenes que suele publicar en su cuenta de OnlyFans.

Luna Bella Luna Bella

Luna Bella responde a la polémica por su video en el Metro de la CDMX

Fue a través de su canal de Telegram que la creadora de contenido exclusivo reapareció para hablar de la polémica que enfrenta, señalando que no tiene miedo de las repercusiones que pueda enfrentar.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres”, dijo Luna Bella.

Luna Bella responde a polémica por su video en el Metro de la CDMX (Foto: Instagram Luna Bella)

Al respecto de las críticas que surgieron por el video íntimo que decidió grabar dentro del Metro de la Ciudad de México, Luna Bella explicó que no le molesta recibir todos los comentarios, ya que está enfocada en seguir haciendo ese tipo de contenido, con el objetivo de ganar dinero para ella y su familia.

“Por mi forma de ser tan sin filtros y ahora por atreverme y trabajar haciendo contenido diferente, grotesco, pero auténtico y real para mi plataforma. Así que esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir. He logrado por los míos todo lo que me he propuesto, ya de ahora en adelante lo que pase conmigo, me da igual. Logré lo principal que fue darles una vida mejor”, comentó.