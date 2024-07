Internautas critican a Niurka Marcos al verla llorando en redes sociales

Niurka Marcos, una figura prominente en el mundo del entretenimiento latino, ha estado en el centro de atención recientemente debido a sus expresiones emocionales en las redes sociales y los mensajes dirigidos a su ex pareja, Juan Osorio. Aunque los detalles específicos de estos conflictos han derivado de la obra musical Aventurera, es evidente que la famosa ha utilizado las plataformas digitales para comunicar sus sentimientos y lo que piensa, lo cual es común en ella que ha buscado una conexión directa con su audiencia.

Niurka se descarga en contra de Juan Osorio

En medio de su declaración, Marcos rompió en llanto y expresó que Juan Osorio no vio de su hijo por diez años:

“¿Dónde está tu calidad humana? ¿Dónde estuvo cuando me dejaste dos horas, que me dio hipotermia en una última escena en la novela ‘Velo de Novia’ dentro del agua en Veracruz? Dos horas en el agua helada. ¿Dónde estuvo tu calidad humana? ¿Qué pasó con tu pat* calidad humana? y pretendes, porque el público, la prensa y yo decimos que Irina no baila, victimizarla solo porque no baila, ella no sabe lo que es sufrir”, dijo.

Juan Osorio, el productor de la puesta en escena, habría decidido contratar a una nueva interpretación para “Elena Tejero” debido a las críticas negativas que recibió Baeva, ya que no solo dejó mucho que desear para Niurka (ex Aventurera), sino que tampoco cumplió con las expectativas del público. Tras las diferencias, ambos han iniciado un toma y dame en redes sociales.

En el caso de Niurka, su franqueza, no es la más idónea para muchos por esa razón, recibió fuertes comentarios de los cibernautas.

“A falta de talento solo vive de escándalos”, “Esta mujer ya aburre!!!, cambien de noticia POR FAVOR”, “Aaaay no qué mujer! No se sabe si finge o que llora y ríe al mismo tiempo”.

“Pobre mujer! El odio la está consumiendo! Por favor ya déjenla en paz, estos videos solo causan burlas y menosprecio hacia su persona”, expresaron algunos de los usuarios de Internet.