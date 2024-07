¿Quién es Víctor González, el nuevo tiburón de Shark Tank?

Víctor González Herrera tuvo su primer negocio a los 15 años, abrió un lugar para jugar gotcha al cual no le fue bien.

Los tiburones regresan para hacer feroces negociaciones y cumplir algunos, Shark Tank México alista su novena temporada, donde llegarán nuevos sharks al tanque entre los que encontramos a Simón Cohen, CEO y fundador de Henco Global, y a Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

Publimetro tuvo la oportunidad de charlar con Víctor González quien reveló qué fue lo que buscó en los emprendedores, “en lo que más me fije es que tuvieran un propósito superior, lo cual yo denomino la misión del porqué haces las cosas, y que el propósito tengo que ver con resolver un problema en la sociedad o con el planeta. Además, debe tener pasión por su empresa o por lo que está haciendo, y eso se siente y se ve, y que domine los datos, porque de repente hay emprendedores que no los dominan o que llegan con evaluaciones muy altas y no tienen una justificación clara de porqué es tan alto”.

González también resaltó que siempre hay que fijarse más en el emprendedor, que en el proyecto que les presentan, “si alguien tiene pasión y una intención clara, también tiene perseverancia, si no logra una cosa seguramente la va a transformar en otra y va terminar por lograr algo. Es una cosa de actitud, y si tiene la mentalidad de entender que el fracaso es un aprendizaje, terminará haciendo algo grande. Hay personas hechas para el éxito”.

Shark Tank cuenta con ocho temporadas, donde hemos podido presenciar la evolución de las propuestas de negocio, hecho que también rescató Víctor González . “Ahora están bastante más enfocados en la misión de trascender en la vida social, en el tema ecológico. Antes si te preocupabas por el planeta era algo adicional, el cambio climático era algo que no entendíamos bien, ahora todo cambió, lo estamos viendo con los incendios,los huracanes, el clima, entonces tenemos que abordar estos temas y los negocios van más enfocados en resolver temas sociales y ambientales. Antes era un poco más de dinero, pero hoy muchos están viendo que también son más exitosas las empresas que conectan mejor con los jóvenes que se preocupan por el medio ambiente, la inclusividad, por todos estos temas que son muy relevantes”.

La importancia de la felicidad

Las Farmacias Similares vieron la luz en 1997 y desde entonces se consolidó no solo en su rama, en la actualidad es una de las empresas más importante de nuestro país. Según el Tiburón, el éxito se debe aque todo gira en torno a la felicidad. “Siempre estoy buscando generar una empresa feliz y qué significa eso, es donde la gente se sienta bien, que el bienestar de las personas que trabajan en la organización sea alto y por consecuencia sean felices. Nosotros siempre estamos tratando de ayuda, tenemos esa misión, y eso genera ser felices, pero tiene que ver con que entiendas y te sientas parte de una misión que es más grande que tú”.

González Herrera también desarrolló que la esencia de la empresa que es CEO, es ser disruptiva, prueba de ello es todo el marketing que se ha hecho alrededor del Dr. Simi, imagen de Farmacias Similares. “Constantemente estamos creando cosas nuevas y mejorando, es parte de ese modelo de negocio, que también tiene que ser divertido y generar tendencias que están revolucionando el mercado”.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Shark Tank?

El 15 de julio se estrena la nueva temporada de Shark Tank México en YouTube; el 2 de agosto llega a Sony Channel

Los tiburones que veremos esta temporada en el tanque son: Alejandra Ríos, Alejandro Litchi, Amaury Vergara, Karla Berman, Marcus Dantus, Marisa Lazo, Simón Cohen y Víctor González Herrera.