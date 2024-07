Enfermera rompe en llanto al escuchar las últimas palabras de su paciente

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en uno de los sitios más visitados en todo el mundo. La gran mayoría de usuarios comparten constantes grabaciones que logran sumar, en muy poco tiempo, un gran número de reproducciones. Entre todos los posteos y usuarios del portal chino, en las últimas horas se comenzó a popularizar el perfil de Ale, una enfermara que suele compartir cómo es su vida laboral.

De las distintas publicaciones que tiene, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que habló, por última vez, con uno de sus pacientes. Antes de mostrar qué fue lo que dijo, la especialista en salud insertó el siguiente mensaje: “5 años de carrera en enfermería nunca te preparan para esto”.

“Enchiladas verdes; en caso de que no haya, unas rojas”, fue lo que dijo el paciente al ser cuestionado sobré qué es lo que iba a comer saliendo del hospital. Asimismo, el enfermo continuó revelando sus planes “porqué si le estoy echado muchas ganas pese a estar sufriendo mucho, tengo que volver a ver, diario, a mis hijas. Tengo que correr diario con mi perro ¿sabe? Yo corría diario, en la noche, con mi perro, todos los días.

Una historia que conectó con millones de personas

Ale lo apoyó y le recomendó que siguiera con las mismas ganas. A lo que el señor dijo que sí que “con ayuda de todas ustedes” iba a pasar la enfermedad para volver a su rutina que lo hacía feliz: “Tú no te preocupes, pero también échale ganas”, finalizó la enfermera.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de dos millones de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer comentarios como “Yo no podría ser enfermero por qué le llevaría sus enchiladas al señor y probablemente me correrían”, “A mí un pacientito me empezó a contar que trabajó en construcción y todos sus compañeros le echaban ánimos y me dijo ‘me voy a recuperar porque mis amigos me están esperando para ayudarles’” o “Me tocó atender a una señora ya muy malita, su familia jamás fue a verla, el último día antes de morir me pidió que le hiciera oración así que le tome la mano y oré. Se fue esa misma noche”.