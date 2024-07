Luna Bella revela complicada infancia tras polémica por su video en el Metro de CDMX

Luna Bella aún permanece entre los primeros lugares en las tendencias de redes sociales tras filmar un video para adultos en un vagón del Metro de la Ciudad de México. Ante la cancelación en internet, la youtuber finalmente rompió el silencio con un comunicado en el que señaló lo complicada que fue su infancia.

Acompañada de dos hombres entre los que se incluía un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Luna Bella filmó un video pornográfico dentro de un vagón del Metro que trasladaba pasajeros.

Usuarios de redes sociales tundieron a la creadora de contenido y señalaron su poca educación y respeto al tener sexo en un espacio público y familiar como lo es el Metro; por lo que ante la cancelación en internet, Luna Bella rompió el silencio y envió un mensaje tanto a sus seguidores, como a sus detractores.

La respuesta de Luna Bella

La influencer regiomontana usó su canal de Telegram para responder a la polémica que se generó a raíz de su video, en un mensaje en el que destacó lo difícil que fue su infancia:

“Sin victimizarme ni llorar diré que siento que ya desde hace un tiempo no tengo nada qué perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación están por los suelos”.

De la misma manera, Verónica Melendez Rosado sentenció que continuaría siendo ella misma y que aceptaría las consecuencias de sus actos:

“Aún así le seguiré echando ganas a la vida, siempre para adelante con la chispa, carisma, actitud y energía que me caracteriza hasta donde tope y hasta donde la vida me alcance. Si ya he salido de cosas peores puedo con esto y más, estoy lista para lo que venga, lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral. La vida que me ha tocado me enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta”.