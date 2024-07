Iván Aguilera, quien es el hijo de Juan Gabriel, atraviesa por un momento complicado en compañía de toda su familia, ya que su esposa, Simona Aguilera dio a conocer que su bebé recién nacido perdió la vida, por lo cual han surgido muestras de apoyo para la pareja.

Fue a través de un mensaje que compartió en redes sociales, en donde la esposa del hijo de Juan Gabriel compartió la noticia, haciendo evidente el dolor y tristeza que experimentan como pareja.

“Cómo una madre y un padre comienzan a expresar el dolor que se siente en cada célula de nuestro cuerpo cuando las esperanzas y sueños que tenías para tu hijo recién nacido se han ido en un instante. Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elijah pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está, con nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial”, comentó.

Asimismo, Simona Aguilera demostró los sentimientos que experimenta como parte de la pérdida de su bebé recién nacido, mismo que nació el pasado 8 de julio de 2024.

“Mis brazos están vacíos. Me duele el corazón. Mi cuerpo tiene todas las señales de mi hijo, pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco hasta dormir? (...) Mis brazos están vacíos. Me duele el corazón. Mi cuerpo tiene todas las señales de mi hijo, pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco hasta dormir?”, añadió.

¿Cuál fue la causa de muerte del nieto de Juan Gabriel?

Pese a que Simona Aguilera compartió la noticia y un emotivo mensaje sobre el momento por el que atraviesa en compañía de Iván Aguilera, hasta el momento la pareja no ha revelado la causa de muerte del menor, por lo cual se desconocen los motivos exactos, pero se espera que la pareja pueda hablar del tema posteriormente.

Como era de esperarse, la noticia ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales, especialmente de los seguidores de la pareja, mismos que siguen enviando muestras de cariño y apoyo ante la situación por la que atraviesan como familia.