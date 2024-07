Policía que filmó video con Luna Bella en el Metro de CDMX pide perdón ante la SSC

Jorge López Villegas, nombre del policía que filmó video sexual con Luna Bella, fue suspendido de su cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras suceso en el Metro de la Ciudad de México. Ahora, el creador de contenido en OnlyFans se presentó ante la SSC pidiendo perdón por sus actos.

El apodado ‘Señor Indomable’ perdió su puesto como policía, tal como lo informó la SSC mediante un comunicado: “Se identificó al oficial, se le citó a rendir su declaración y, se determinó proceder con su suspensión preventiva, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes por conductas contrarias al Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Aunque incluso Karely Ruiz se ofreció a darle empleo, el ‘Señor Indomable’ prefirió plantarse frente a las instalaciones de la SSC de la Ciudad de México con un cartel en el que pide perdón por sus acciones.

Policía pide perdón por filmar porno en el Metro

En una publicación de X (antes Twitter) de C4 Jiménez, se compartió una foto del implicado con una cartulina color verde que lleva escrito: “Es de seres humanos equivocarse y pedir perdón”.

Como descripción del post, el periodista agregó: “Que dice el policía que se grabó haciendo porno que se equivocó, que es de seres humanos… Así llegó Jorge López a la sede de SSC CDMX. Según él, creyó que tenía permiso de grabar porno en el Metro y no quiere que lo echen de la policía”.

La reacción de las redes

Seguidores de Carlos Jiménez no evitaron expresar su opinión al respecto, por lo que llenaron la publicación de comentarios como: “Denle chance, igual ni la alcanzó a meter”, “Es de caballeros reconocer y querer enmendar el error y ofrecer disculpas”, “Ni modo, que del castigo aprendan todos”, Ser policía y decir: ‘no sabía que ahí no podría hacerse’”, y “Está bien, lo perdonamos, pero eso no quiere decir que no se largue”.