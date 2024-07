Así fue la vez que Livia Brito confesó que fue amante de Yordi Rosado

Los programas de televisión suelen ser testigos de polémicas confesiones de parte de los famosos, es por ello que recientemente volvieron a resaltar Yordi Rosado y Livia Brito, ya que confesaron que tuvieron una relación mientras mantenían un noviazgo con otras personas.

‘De noche con Yordi Rosado’ cuenta con la presencia de artistas invitados, con el objetivo de interactuar con el presentador y hablar abiertamente sobre diversos temas que atraviesan parte de su vida personal.

Livia Brito asegura que fue amante de Yordi Rosado

Pese a que las confesiones ocurrieron en noviembre de 2021, el clip de la entrevista comenzó a volverse viral nuevamente, especialmente porque la actriz cubana compartió todos los sentimientos que experimentó por el conductor mexicano, generando diversas reacciones en el foro.

“Uno de los amores que yo siempre he querido y que nunca me ha hecho caso en la vida, que sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad” dijo Livia Brito.

En medio de la conversación, Rosado comenzó a mostrarse nervioso, señalando que este tema debía quedarse en privado, pero Brito aseguró que no tenía problema en revelar que fue su amante durante un tiempo; sin embargo, ambos evitaron hablar a fondo de corto romance para no generar polémica.

“Al principio los dos nos gustábamos mucho, pero los dos teníamos pareja. O sea sí tuvimos una relación y todo, o sea yo era su amante”, a lo que el presentador respondió, “pero fue muy al principio, cuando fueron los primeros TVyNovelas”.

Como era de esperarse sus seguidores siguen reaccionando consternados, además de comentar que deberían volver a hablar del tema a través de uno de los programas de YouTube de Yordi Rosado, ya que el conductor suele invitar a hablar a diversas personalidades para comentar sobre temas polémicos de su carrera y vida personal.