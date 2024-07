Sharon Stone sorprende al publicar una foto pintando en ‘topless’

Sharon Stone, conocida por su papel en “Instinto Básico”, ha dejado impresionados a sus seguidores al compartir una imagen pintando sin la parte superior del bikini.

En la fotografía compartida en Instagram, la actriz de 66 años muestra su dedicación al arte, pintando con una bandeja como paleta y utilizando guantes para aplicar detalles al lienzo.

En una reciente entrevista, Stone recordó un difícil momento de su vida: un derrame cerebral en 2001 que la llevó al borde de la muerte. Según sus palabras:

“Un monje budista me dijo que me había reencarnado en mi mismo cuerpo. Estuve muerta y luego me trajeron de vuelta. Mi cerebro sangró durante nueve días, por lo que quedó ubicado en el mi frente, no en el mismo lugar de mi cabeza donde estaba ubicado antes”

Y siguió: “Mientras eso sucedía, todo cambió. Mi sentido del olfato, mi vista, mi tacto… No pude leer durante un par de años. Veía las imágenes estiradas y con distintos patrones de colores. La verdad es que mucha gente pensó que iba a morir”.

Es por eso que a raíz de esa situación, le ha dedicado más espacio al arte desde su hogar, donde cuenta con múltiples cuadros de su autoría.

Reacción del público en redes sociales