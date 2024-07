Eric del Castillo se someterá a cirugía a sus 89 años tras complicaciones por caída

Eric del Castillo reveló estar enfrentándose a problemas de salud derivados a una caída que sufrió en casa de su hija Verónica. El primer actor tendrá que ingresar a quirófano con la intención de aliviar el dolor de su espalda.

A sus 89 años, Eric del Castillo está pagando las consecuencias de una caída que sufrió en 2021 en casa de Verónica del Castillo. En ese momento el actor reveló a los medios que debido al accidente se fisuró un hueso y se hizo una herida en la frente que incluso requirió una sutura.

Con motivo de conocer sobre su estado de salud y su participación en la telenovela “Mi amor sin tiempo”, reporteros de ‘De Primera Mano’ se acercaron a al actor, quien les reveló que aunque iba a tomarse unas vacaciones, le llegó la oportunidad de colaborar en dicha producción y no se pudo negar: “Me encanta trabajar, si no trabajo me aburro”.

Eric del Castillo Entrevista con el actor sobre su estado de salud

Eric del Castillo ingresará al quirófano después de su telenovela

El papá de Kate del Castillo reveló que siente dolor al estar de pie mucho tiempo a causa de un par de tornillos que se rompieron cuando se cayó: “No puedo estar parado mucho tiempo, tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en casa de mi hija Verónica, y se me rompieron dos tornillitos, entonces esos tornillitos me causan dolor”.

De la misma manera, explicó que aunque necesita una cirugía, la realidad es que no es un procedimiento riesgoso ni urgente, por lo que esperará a terminar de filmar la telenovela en la que está trabajando para entrar al quirófano: “Me voy a operar muy sencillo ahora que termine la telenovela. Lo iba a hacer pero se me vino esto y como no es así tan terrible, pero sí me duele cuando estoy parado”.

Como conclusión, Eric del Castillo declaró lo cuidadosos y atentos que han sido los miembros de la producción con él: “Siempre la producción, eso me gusta mucho, me cuida mucho. Todos los compañeros, la producción, siempre me ponen una silla”.