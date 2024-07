Luego de toda la polémica que se ha generado con la obra Aventurera, protagonizada por Irina Baeva, parece que finalmente la actriz se quedará en el papel.

Y es que su actuación fue completamente rechazada y ha recibido miles de críticas, pues aseguran que no tiene talento, ni porte, ni carisma para este papel que ha sido interpretado por grandes actrices como Itatí Cantoral, Niurka y Edith González.

Aunque la actriz rusa se sometió a entrenamientos y ensayos de baile y canto, no convenció a nadie con su actuación, por lo que el productor Juan Osorio había indicado que cambiaría a la actriz.

Sin embargo, Irina reapareció junto al productor, y sus compañeros de obra para asegurar que no se irá, y seguirá actuando en el papel que tanto le han criticado.

Irina Baeva vuelve a Aventurera y su ex la apoya con este gesto, mientras que Gabriel Soto ni aparece

Juan Osorio e Irina Baeva aseguraron en una rueda de prensa que ella seguirá interpretando a Elena Tejero, en la obra Aventurera y se mostraron felices y motivados.

“Gracias, Juan, por la confianza, te lo dije desde el día uno y te lo digo ahorita. No me puedo sentir más bendecida con sus palabras y su apoyo. Les invito a que no se pierdan esta Aventurera renovada, venimos con todo”, dijo la actriz.

Pero, lo que más llamó la atención es que su exnovio, Emmanuel Palomares, quien también actúa en la obra, estuvo a su lado y le mostró su apoyo y respaldo en todo momento.

Esto impactó en redes, ya que ellos tuvieron una relación, mientras que Gabriel Soto no estuvo por ningún lado, y ni siquiera le ha mostrado su apoyo a Irina en redes, en todo este tiempo.

“Wow cuando te apoya más el ex que el novio”, “digan lo que quieran pero Emma se ve ahí apoyándola y respaldándola, es lo más hermoso”, “él es el mejor ex”, “espero que vuelvan después de esto, él si la valora, Gabriel no”, “uy y el Gabriel ni sus luces”, “Irina creo que debes pensar en terminar con Gabriel y volver con él”, “tan lindo el ex de ella, ahí a su lado, no creo que fuera casualidad”, y “mira como la apoya”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Y no solo eso pues hace solo unos días el actor venezolano salió en defensa de su expareja, algo que Gabriel Soto no ha hecho. “Es una mujer muy entregada y fuerte. Desde mi perspectiva, veo disciplina, determinación y un deseo sincero de seguir adelante. No solo la prensa ha sido crítica, sino también las redes sociales. Yo he brindado mi apoyo en los buenos y no tan buenos momentos, como este”, aseguró.

Esto ha desatado sospechas de una posible ruptura con Gabriel, pues aseguran que no se les ha visto juntos desde hace tiempo y él no la apoyó ni la respaldó en este momento tan duro de su carrera.

Además, hasta hace poco el actor se mostró muy romántico con Cecilia Galiano, aunque luego aseguró que solo se trataba de una estrategia publicitaria para su obra El precio de la fama.