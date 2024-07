Karely Ruiz opina sobre video de Luna Bella en el Metro de CDMX: “Mil respetos”

Luna Bella recibió fuertes críticas después de filmar un video sexual junto a dos hombres en un vagón del Metro de la Ciudad de México que era ocupado por usuarios de la red de transporte. Al ser colegas en la industria para adultos, la estrella de OnlyFans Karely Ruiz, dio su opinión al respecto.

Verónica Coronado, mejor conocida como ‘Mujer Luna Bella’, se convirtió en objeto de críticas y ataques después de tener relaciones sexuales en un espacio público. Usuarios de internet exigieron un castigo legal para la youtuber y los dos hombres que la acompañaron, además de evidenciar su “falta de educación y de respeto”.

Por otro lado, la modelo de OnlyFans Karely Ruiz, aseguró ser amiga de Luna Bella y aunque admitió que no sería capaz de dar un espectáculo como el de ella, le ofrece su respeto y destaca su personalidad.

Karely Ruiz considera que lo que hizo Luna Bella fue “extremo”

En una entrevista con Publimetro durante la alfombra roja de los MTV Miaw 2024, Karely Ruiz confesó sus pensamientos respecto a las acciones de Luna Bella: “La verdad qué perra, la neta mil respetos”.

También señaló que no se atrevería a hacer ese tipo de contenido y que considera que es extremo: “No lo haría, pero mil respetos (...). Es mi amiga, no tengo nada malo que hablar de ella, pues que chido si a ella le funcionó, es algo muy extremo”.

“No me siento tan libre de que ya en la calle me vea la gente desnuda o haciendo ese tipo de cosas”, agregó la regiomontana.

Mencionó que debido a la personalidad de Luna Bella, no es una sorpresa que haya realizado un video como este: “Me cae muy bien, entonces no nos debemos de sorprender porque ya sabemos que a ella le vale ma…, pues está chido, es su personalidad, no podemos cambiar quién es”.

Para concluir, habló de qué es lo más atrevido que haría en público: “Mis límites, de estar en la calle o así, lo más que haría sería levantarme la blusa en algún lugar pero donde no haya niños, así como que no sé, un lugar donde hayan hombres, un table o no sé, lo máximo, pero ya hacer algo en vivo no”.