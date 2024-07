Leticia Calderón puede irse de viaje con Juan Collado y Yadhira Carrillo con una condición

Se dice que Juan Collado engañó a Leticia Calderón con Yadhira Carrillo, por eso su separación no ocurrió en buenos términos, sin embargo, como la expareja llegó a tener hijos juntos, se esperaba que mantuvieran el contacto.

No obstante, el abogado se rehusó a ver a sus hijos durante 20 años, aunque los últimos 5 no pudo convivir con ellos porque estuvo encarcelado y parece ser que eso le hizo replantearse todo.

Por lo que, Juan Collado decidió irse de vacaciones con sus hijos y Yadhira Carrillo, así que la prensa le cuestionó a Leticia Calderón si sería capaz de irse de viaje con su exmarido y su actual esposa.

Leticia Calderón acepta irse de viaje con Juan Collado y Yadhira Carrillo ¡si ellos pagan todo!

En un reciente encuentro con la prensa, un reportero le preguntó a Leticia Calderón si aceptaría irse de viaje con Juan Collado y Yadhira Carrillo, a pesar de todo lo que vivieron.

“Yo estoy en la mejor disposición (…) Yo sé separar muy bien esta parte de que ya terminaste con una persona, me llevo muy bien con todos mis ex’s, he conocido a sus parejas y podemos convivir”, respondió la actriz.

Sin embargo, Leticia Calderón se iría de viaje con Juan Collado y Yadhira Carrillo únicamente si ellos deciden costear todo el viaje: “Si mi invitan sí ¿Por qué no? Ah, pero que me paguen, así que me paguen y con muchísimo gusto voy. Yo encantada de la vida y se lo he mostrado a Juan, viajar con él, con su esposa. No pasa nada”.

Por lo que la actriz está dispuesta a convivir con el padre de sus hijos pese a que le fue infiel con su actual pareja, pero como ya pasó el tiempo, no le ve sentido guardar rencores.