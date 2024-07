Mamá de Geraldine Bazán le pide disculpas públicas tras confesar que su hija no le habla

Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, lamenta mucho que su hija últimamente esté alejada de ella. De hecho, asegura que la presentadora ni siquiera le habla, supuestamente porque no le gustó que su mamá hablara sobre las recientes polémicas en las que ha estado involucrado su exnuero, Gabriel Soto.

“Ahorita no me habla, pero bueno, yo que va a pasar unos dos, tres meses de aquí a que me hable. A ver, ¿qué se festeja pronto?”, dijo Rosalba en declaraciones ofrecidas a De Primera Mano, según recoge TV y Novelas.

“Desgraciadamente la vida pública es horrible. Tenemos una comunidad que está viendo la televisión y toma modelos de ahí que no debe ser así, el modelo debería ser su familia, el buen camino, la dignidad, respetar a los demás y respetarse a uno mismo, pero no, aquí lo que vende es lo más dañino, lo que más ofende y a veces hay que subirse a ese tren para que entiendan los demás”, añade la mamá de Geraldine Bazán.

Lamenta el distanciamiento de Geraldine y le pide disculpas por declarar a los medios de comunicación lo que para ella, quizás, son intimidades privadas. Pero al mismo tiempo defiende su libertad de expresarse ante la prensa.

“Sí, pido disculpas pero es normal. Hija, yo sé que te molesta que les conteste a los compañeros de la prensa, a los medios de comunicación y te quiero decir que estoy orgullosa de cómo les contestas porque así debe de ser, porque de otra manera no demuestras educación de la que has aprendido de tantos años de trabajo”, dijo Rosalba Ortiz.