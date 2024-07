“Tenemos probables responsables”, Maryfer Centeno revela detalles del robo y hackeo que sufrió

Maryfer Centeno ha mantenido preocupados a sus seguidores luego de dar a conocer que se habían metido a su oficina a robar y borrar todos los videos de su canal oficial de YouTube, después de algunas horas, la grafóloga habló del tema a través de una transmisión en vivo.

Fue mediante un video que publicó en TikTok, en el cual la famosa grafóloga reveló que robaron algunas cosas de su oficina y borraron todos los videos de su canal oficial de YouTube.

“Hola a todos, les quiero decir con mucha pena, con mucho dolor, que robaron mi oficina, que hackearon también mi canal de YouTube, que borraron todos mis videos, es un canal que ya lleva un tiempo, me gusta mucho hacer contenido, me borraron absolutamente todo y robaron la oficina”, dijo.

Maryfer Centeno habla del robo y hackeo que sufrió

Luego de dar a conocer la noticia del delito del que fue víctima, Maryfer Centeno realizó una transmisión en vivo para hablar a detalle del tema, señalando la relación laboral que tenía con los posibles responsables del robo.

“Confíe en estas personas que manejaban mis redes sociales. Les voy a contar, esta historia empieza en días pasados, donde desafortunadamente empezaron a decir cosas muy feas de mí. Pero pensé que era un chisme, creo que no es bueno engancharse con chismes de pasillo, pero realmente lo hicieron muy feo. Total que dije no pasa nada, al día siguiente llega mi primo Luis a la oficina y lo que encuentra es que la oficina, deja tú que esté totalmente vacía, sino que está también vandalizada”, comentó.

Asimismo, la grafóloga mexicana explicó que hay una línea de investigación sobre la cual las autoridades se encuentran trabajando para encontrar a los posible responsables; sin embargo, señaló que se siente decepcionada de haber sido traicionada.

“Ya denunciamos, me parece que no soy la única persona a la que le han hecho cosas así, yo les di la oportunidad porque pensé que a mí mucha gente me ha ayudado y que mucha gente me ha dado oportunidades, tanta gente se ha portado bien conmigo, pues yo pensé que lo natural y que lo lógico es que yo se lo regrese a la vida. Obviamente hay una línea de investigación, tenemos probables responsables”, añadió.

Maryfer Centeno denuncia robo y hackeo de su canal (Foto: TikTok Maryfer Centeno)

Finalmente, Maryfer Centeno compartió que se mantiene optimista en que las autoridades localicen a los responsables, pero que se encuentra preocupada por lo ocurrido; no obstante, agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores, familia y equipo de trabajo.