Nina Rubín Legarreta aclara los motivos por los que abandonó la ‘prepa’

Nina Rubín Legarreta comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo cuando era una niña. Ahora, a sus 17 años, llamó la atención de los medios de comunicación después de que se diera a conocer que había abandonado la escuela preparatoria. Sin embargo, la misma joven actriz aclaró los motivos de su decisión y su intención de retomar sus estudios en el futuro inmediato.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín parece enfocarse más hacia la actuación, aunque al igual que su hermana, Mía, también tiene talento para la música.

Entonces, en el medio de participaciones en producciones y obras teatrales, Nina Rubín cuenta que ve innecesario asistir de lunes a viernes a la ‘prepa’, ya que asegura que su vida no va por ese camino. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a conseguir su título.

“Voy a hacer un examen que te da un certificado para hacer la prepa. Decidí personalmente salirme, no por soberbia, siento que mi vida no por por ahí”, dijo Nina según reseña El Heraldo.

Dice que lo hará por otras vías mientras analiza qué es lo que quiere estudiar en la universidad, ya que también quiere ser profesional de alguna carrera de la enseñanza superior.

“Claro que voy a hacer la universidad, pero ahorita dije quiero ser libre, quiero hacer mis cosas, prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo”, expresó.