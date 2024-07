¿No la soporta? Susana Zabaleta revela por qué no podría ser amiga de Lucero y su respuesta es aplaudida

Susana Zabaleta se ha consolidado por más de dos décadas como una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento mexicano, destacándose no sólo por su notable talento actoral, sino también por su agudo sentido del humor y su vibrante personalidad.

Además de destacar en cine, teatro y televisión, su formación en ópera y música clásica le ha permitido explorar una amplia gama de géneros, desde emocionantes musicales hasta conmovedoras baladas. Sin embargo, su autenticidad y capacidad para abordar temas controversiales con ingenio han resonado especialmente en las redes sociales, convirtiéndola en un fenómeno de las redes sociales.

Susana Zabaleta Internautas ahora aseguran que quieren un novio como Ricardo Pérez (TikTok)

Recientemente, ‘La Zabaleta’ hizo declaraciones que sorprendieron a muchos, reafirmando su posición como una voz sin filtros en la industria.

Susana Zabaleta revela la verdad de su relación con Lucero

Durante una entrevista para el podcast de Michelle Rubalcava, la intérprete desató caos con varias de sus declaraciones, entre la confesión sobre no soportar el olor de Eduardo Yáñez cuando les tocó grabar escenas de pasión para una telenovela y el admitir que ahora que tiene una relación con el comediante Ricardo Pérez, es la primera vez que se siente realmente amada.

Ahora, ha circulado en TikTok un fragmento que ha dividido opiniones pues Zabaleta habla de su relación con Lucero. “No somos amigas”, respondió ante la interrogante de Michelle sobre si ya había mejorado la relación con la cantante.

Tras su contundente respuesta, el conductor le preguntó cómo era trabajar con ella, a lo que Susana responde que “es un tremendo pedazo de actriz”.

“Yo no conozco a alguien tan preciso como Lucerito. 5, 4,3, 2 y la vieja entra en situación. Si trabajaba desde que nació. Está muy c*abrona pero así de amiga, vente a mi casa...no”, señaló.

“¿Pero te cae bien o no?”, pregunta Rubalcaba. “No, no me cae bien alguien que se ríe siempre. Es que alguien que es feliz siempre no puede ser mi amiga porque yo soy super amargada. Me c*ga la gente feliz. ‘¿Cómo estás?’, ‘¡Súper bien!’ Ay ya, qué h*eva. Una cosa es estar empastillada y otra ser feliz. Ahora todo mundo es feliz en Instagram...o sea no”, puntualizó.

El comentario de Susana dividió opiniones en redes sociales, entre quienes aplauden y concuerdan con su brutal honestidad y quienes defendieron a Lucero.

“Bueno dijo una gran verdad las mujeres no tienen amigas tienen conocidas a las qué ellas llaman amigas”. “Amo a Lucero pero Concuerdo con Susana 😂👌”. “No sé, pero siento que habla de no confiar en las que se la dan de good vibes JAJA”.

“cómo que las personas no son felices realmente yo soy muy tipo Lucero yo siempre estoy sonriendo y feliz pq si no eres feliz en la vida no eres nadie en este mundo”. “Lucero refleja realmente lo que es y es muy amada por su gente y con solo ver cómo tiene la familia lo dice todo y claro ahy altas y bajas pero uno decide ser feliz oh ser infeliz uno toma las decisiones”, defendieron internautas a Lucero.

¿Cómo inició la rivalidad entre Susana y Lucero?

La historia de la rivalidad entre Susana Zabaleta y Lucero se remonta al año 2000, cuando grabaron juntas con Jorge Salinas la telenovela “Mi destino eres tú”.

En medio de la producción, Zabaleta hizo un comentario a Salinas, sobre que algo era “su pinch* karma”. La frase fue malinterpretada por el equipo de producción y resultó en su veto de la televisora. Años más tarde, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, la cantante reveló que ese incidente marcó su relación con Lucero.

“Estábamos en una camilla, se estaba muriendo el personaje de Jorge Salinas, creo que era mi “marido”. En ese momento, se le ocurrió decir en broma “¿Qué tal, güey? ¿Que soy tu pinch* karma?”. Según relató Susana, la productora entró justo para llamarle la atención y cuando Zabaleta pidió apoyo de sus compañeros, simplemente dijeron: “No...yo no oí nada”, lo que cayó de su gracia.