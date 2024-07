Turbulence y Burrita Burrona le responden a Flor Rubio y Gabo Cuevas

Flor Rubio y Gabo Cuevas despotricaron en contra de que Turbulence y Burrita Burrona participaran en el programa deportivo “La Jugada”, porque creen que la incluyeron por moda y no porque en realidad tuvieran talento.

“Este tipo de personaje se ha vuelto tan populares, que está de moda incluirlos en todos los contenidos y no necesariamente tiene que ser así, no todos están preparados”, fue lo que dijo la conductora acerca de las influencers drags.

Asimismo, su colaborador Gabo Cuevas dijo que la verdadera inclusión en el deporte sería que un jugador de fútbol pudiera salir del closet y seguir jugando sin problemas, y también comentó: “¿Cuál es su comedia? Comedia vulgar, quizá van a hablar de las piernas o los glúteos de los futbolistas”.

Turbulence y Burrita Burrona le recuerda a Flor Rubio que hacer comedia no es sencillo

“Usted bien sabe que la comedia no es fácil, en cambio, dar una nota de espectáculos, invíteme y la doy hasta más profesional que su Gabo ese”, replicó Turbulence en el video.

También lamentó que un hombre gay como Gabo Cuevas hiciera menos el arte drag, aunque la Burrita Burrona fue más agresiva y reveló que, aunque las llamó corriente, él la sigue: “Nos vemos en Televisa, de donde usted salió y donde usted quisiera estar”.

Turbulence y Burrita Burrona invitaron a Flor Rubio a que fuera a ver su show, que es completamente improvisado, para que vea en persona su nivel de profesionalismo, y les instó a primero ver su trabajo en “La Jugada” para después juzgarlos con propiedad.

Agradecieron a la colaboradora que las defendió y la invitaron, al igual que a sus compañeros de trabajo, a su pódcast.

Por su parte, Gabo Cuevas le respondió en una historia Turbulence y Burrita Burrona: “Soy muy talentosas y les deseo lo mejor. Este contenido es el que me gusta”. Y en el video que publicaron le comentó: “Wey amooooo. Ok. Acepto mi error y me río de esto. Son grandes en la comedia y lo acepto. Bendiciones hermanes”.