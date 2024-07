“Qué falta de respeto”: Tunden a Khloé y Kim Kardashian por sus looks en boda multimillonaria

Kim y Khloé sorprendieron con sus múltiples looks

Kim Kardashian y su hermana Khloé nunca dejan de sorprender al mundo con sus elecciones de moda audaces y extravagantes. En cada evento que asisten, capturan la atención de los medios y de sus millones de seguidores con looks impresionantes que no solo siguen las tendencias, sino que también las crean. Aunque claro, no siempre salen bien.

La empresarias ahora están en India, gracias a los festejos por la unión matrimonial de Anant Ambani y Radhika Merchant, herederos de dos de las familias más ricas en Asia. El fin de semana pasado se llevó a cabo una ostentosa fiesta de “despedida de solteros” y este 12 y 13 de julio, las Kardashian volaron desde California hasta India para asistir a la boda y otros eventos previos que incluyó cenas y una ceremonia de bendición.

Entre empresarios multimillonarios y celebridades, más de 16.000 personas acudieron a los festejos, derrochando glamour. Eso sí, tanto Khloé como Kim han sido señaladas por sus looks.

Tunden a Kim Kardashian y Khloé por “faltar al respeto” con sus looks de boda

Las hermanas Kardashian estuvieron entre las muchas personalidades globales que fueron invitadas a la boda de los Ambani. Kim y Khloe junto con su equipo aterrizaron en Mumbai desde el jueves, alojándose en el hotel Taj de Mumbai. Varias fotos y videos de las hermanas Kardashian de su visita a la India están circulando en Internet, dividiendo opiniones sobre sus vestimentas.

“De pésimo gusto y una falta de respeto”. “Vestimenta irrespetuosa y vulgar para una ceremonia...cueste lo q cueste”. “Mucho lujoso pero sin clase y siempre ridículas”. “No se pueden ni mover pero primero es más importante enseñar todo”. “Vulgares, sin clase, ni elegancia, ni estilo”. “Estas señoras tienen que ir siempre enseñándonos todo? más apretadas que los tornillos de un submarino”, se lee en redes sociales.

¿Por qué fueron tan criticadas?

El viernes por la noche, Kim publicó en sus Historias de Instagram un video y una foto de ella y Khloe posando juntas con saris, una de las vestimentas típicas para mujeres y reveló que aprovecharon para filmar un episodio del reality The Kardashians. Ella escribió en la foto: “¡Estamos felices de tener la suerte de viajar juntas por el mundo! Y claro, también estábamos filmando Las Kardashian para que puedan ver a Kim y Khloe tomar India (emoji tricolor)”.

Kim llevaba una lehenga rojo rubí, un tipo de falda hasta los tobillos de la vestimenta tradicional india, y un choli estilo sujetador con detalles de borlas en la parte inferior; complementó con joyas de diamantes, incluido un tocado tikka, un tipo de adorno tradicional que se usa en la frente para representar el Ajna Chakra, también conocido como el tercer ojo.

No sólo el exhuberante escote fue criticado sino que también “desafió” una regla de vestimenta y es que en la cultura india, el rojo simboliza la fuerza y el carácter sagrado del matrimonio, así como la fertilidad y la prosperidad.

Por su parte, Khloé optó por una lehenga dorada y blanca con un top de manga larga con hombros descubiertos. También portó una intrincada gargantilla y un maang tikka brillante colocado a lo largo de la línea del cabello y en la frente.

Para el look del 13 de julio, Kim vistió una lehenga beige profusamente decorada combinada con un choli de mangas largas hechas de un material de malla y una dupatta a juego. Lo que llamó la atención fue que brilló con los diamantes que adornaban todo el conjunto brillaban mientras ella se movía.

Kim Kardashian La empresaria fue señalada por su elección de vestuario (Instagram)

Lució un grueso collar de plata y una pieza de joyería única y deslumbrante que conectaba su nariz con su oreja, haciendo una declaración de estilo que no fue bien recibida por internautas. En su historia de Instagram, elogió efusivamente el impresionante artículo de Lorraine Schwartz, calificándolo de “increíble”.

Khloé Kardashian apostó por una lehenga rosa brillante compuesta por un top ajustado decorado con mangas con cuentas, que complementó con una cadena plateada y un collar en capas. La empresaria complementó su vestido tradicional indio con un mini bolso rosa intenso.