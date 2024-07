Brenda y Dylan: La triste historia de los enamorados de Beverly Hills 90210

Shannen Doherty reconocida mundialmente por su papel de Brenda Walsh en la serie de los 90 “Beberly Hills 90210″ falleció este sábado 13 de julio a los 53 años víctima de cáncer.

Sin lugar a dudas la pareja más querida de la historia es la que conformaron Dylan McKay y Brenda Walsh, pero como en toda serie juvenil existieron impedimentos para que su romance durara toda la serie.

Debido a que los padres de Brenda no querían a Dylan, enviarn a su hija a París y es en ausencia de ella cuando Dylan comienza a salir con Kelly Taylor, la mejor amiga de Brenda, interpretada por Jennie Garth.

Dividendo al público entre los que preferían a una u otra chica para el desfachatado Dylan. Situación que la propia actriz criticó antes de morir pues no comprendía por qué le hacían eso al personaje.

“Lo arruinaron todo”

En un episodio del podcast “Let’s Be Clear” Shannen habló sobre el triángulo amoroso que vivió en la ficción y cómo la rivalidad entre Brenda y Kelly traspasó la pantalla pues la relación entre las protagonistas no era del todo buena.

“Me horrorizaba” dijo Brenda en su podcast sobre el triángulo amoroso: “No me gustaba, porque pensaba que Brenda y Dylan eran lo mejor de la historia, así que no entendía que nadie quisiera arruinar eso”.

“Que la mejor amiga de alguien se acueste con su novio es una traición tal que ni siquiera sé cómo Brenda se pudo recuperar de aquello” explicó y agreggó que no cree que su personaje hubiera sido capaz de reponerse de la traición.

Perdió el control

Shannen también contó que en una ocasión sus compañeros de la serie tuvieron que intervenir para que una discusión fuera de la pantalla entre las actrices de Brenda y Kelly se saliera de control, puesto que Shannen le había hecho una broma a Jennie Garth como “castigo” por haberse propasado con algunos compañeros del set.

“Se volvió loca conmigo. Y simplemente no estaba de humor para dar marcha atrás”, contó la actriz sobre este incidente.