Julio Torres enfrenta con humor al sistema migratorio de Estados Unidos en la cinta ‘Problemista’

Julio Torres es un salvadoreño de 37 años, que salió de su país hace quince años con la idea de encontrar su propio camino. Ahora, vive en Nueva York y ha logrado hacer una prolífica carrera en la televisión y cine en Estados Unidos.

Con el antecedente de haber sido guionista del popular programa Saturday Night Live (SNL); de haber sido también escritor, cocreador y actor de la celebrada serie Los Espookys, y de haber tenido incluso su propio especial de comedia unipersonal en HBO, titulado My favorite shapes, Julio Torres está listo para estrenar en México su primera película titulada Problemista.

Julio Torres estrena Problemista en México, que es protagonizada por Tilda Swinton (Jeff Kravitz/FilmMagic for Clusterfest)

“El título es es una palabra inventada. Sí, me la inventé (risas). Quería un título que sonara como un movimiento artístico, como el surrealista. Pero este es un movimiento que nace a raíz de aprender a amar los problemas. También suena como un tipo de persona que crea problemas o atrae problemas”, explicó.

Problemista, película de la productora A24, dirigida, escrita y protagonizada por Julio Torres, narra de una forma única y original la historia de Alejandro, un aspirante a diseñador de juguetes salvadoreño que lucha por encontrar su lugar como artista en el competitivo mundo de Nueva York, al mismo tiempo que enfrenta el sistema migratorio de Estados Unidos y los intentos por conservar su visa de trabajo.

“Es una película semiautobiográfica, es digamos una versión extraña y surreal de lo que se siente aplicar para una visa de trabajo en Estados Unidos. La cinta, me recordó que me gusta trabajar con amigos, me recordó que me gusta trabajar en comunidad y encontrar una familia de creativos para seguir haciendo cosas”.

Tilda Swinton es la protagonista de Problemista, “Tilda es amiga mía ya, y que dicha, no solo encontrar una actriz tan talentosa, sino alguien que apoye y eche ánimo. Fue divertido hacer el rodaje, era como jugar con un amigo”, dijo el cineasta.

“Soy latino, y es la única bandera que tengo, así que con orgullo la muestro. He tenido la dicha de poder hacer proyectos que se sienten como bastante autóctonos para mí, pero honestos y sinceros” — Julio Torres

Con una carrera y un distintivo humor surrealista que ha marcado su estilo en programas de comedia, el ahora director resaltó la importancia de “encontrar gente que te dé opiniones valiosas, pero saber de quién tomar la opinión y de quién no. Siempre mantener tu visión de autor y no hacer las cosas porque la gente lo hace de otra manera”.

Además, no olvida que es un latino de la comunidad gay que le gusta hacer cosas para y por la comunidad.

“A veces me siento como una reina de belleza cuando me hacen la pregunta de que si abro el camino, yo solo quiero paz mundial (risas). Me conmueve mucho si alguien ve mis proyectos y, a esa persona, le dan ganas de hacer proyectos que se sientan reales a ellos para contar historias, que alegría”, comentó.

“Me gusta escribir películas, series no, porque es difícil no saber en que terminan cuando estoy empezando. Estoy muy interesado en la animación” — Julio Torres

Julio Torres ha tenido varias influencias, “de adolescente, empecé a enamorarme del cine a través de [las películas de Pedro] Almodóvar como todo pequeño cineasta gay, Wes Anderson y Charlie Kaufman. Recuerdo la primera vez que vi Amores perros. Me encanta Wong Kar-wai. Y soy completamente fan de Sofia Coppola, de ese cine indie americano de 2004-2005, ahí empecé a descubrir el cine”.

Al final de la entrevista, se le preguntó si se cree todo el reconocimiento que tiene, “yo creo que sí, lo creo (risas)”.

¿Cuándo se estrena Problemista en México?