Queen Buenrostro habría golpeado a Cédric Mejía: Estas serían las pruebas

Cédric Mejía ha generado controversia al hacer público un audio donde Queen Buenrostro aparentemente admite haberlo golpeado durante una discusión.

Lo hizo a través de un video de Youtube donde explicó toda la polémica. En el audio, se escucha a Queen mencionar que le pegó mientras intentaba quitarle el celular por mensajes que él estaba enviando a otra persona.

Además de la acusación de violencia, Mejía ha afirmado que Buenrostro le debe dinero y que habría vendido objetos personales suyos. Queen, por su parte, ha defendido sus acciones argumentando que el crédito compartido fue una idea conjunta y que se estaba pagando gradualmente.

El conflicto no solo ha afectado la relación, sino que también ha influenciado negativamente las relaciones de Queen con otros círculos sociales.

Se ha reportado que sus amigos cercanos se han alejado debido a este problema, y se especula sobre su posible intervención en relaciones pasadas de otras figuras públicas.

Nota de voz

Durante el audio, se puede escuchar:

“Cuando terminamos tú me pegaste y en ningún momento pasó por mi cabeza regresártelo Daniela y tú me pegaste con el puño cerrado y en ningún momento me pasó por mi regresártelo”, mencionó Cédric.

A lo que respondió Buenrostro: ‘’Ay cuando te estaba quitando el celular, tú también exageraste, te estaba quitando el cel por los mensajes que le estabas mandando a la chava”.

Y siguió: “Hay ciertas cosas que nos hicimos, yo ese día te agredí, ¿Tu subirías algo de eso para que la gente me tachara?”

Reacción del público en redes sociales