Cazzu rapada: este fue el look más controversial de la ex de Christian Nodal que seguro no recordabas

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, prácticamente desapareció de las redes sociales y de los medios de comunicación, después del anuncio de separación de Christian Nodal.

Lo poco que hemos sabido de ella son algunos anuncios de conciertos, una aclaratoria cuando y pedido de respeto a su privacidad cuando se hizo oficial el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y un par de cambios de look que incluyen retoques en sus cejas y un tatuaje grande en su espalda.

De resto, Cazzu se mantiene en una intensa protección de su vida privada. Los looks de la rapera argentina siempre tienen un estilo diferente que marca tendencias en las jóvenes que la siguen.

Una de sus transformaciones más controversiales fue cuando se rapó todo el cabello y mientras le crecía se iba poniendo colores bastante llamativos. El cambio radical ocurrió en el 2021, año en el que su música ganó mucho reconocimiento y se hizo famosa en gran parte del continente.

Cazzu

¿Cómo está Cazzu ahora?

Cazzu, que ahora está en Argentina permanentemente, reapareció hace poco mostrando un peinado simple con flequillo y una modificación en sus cejas.

Cazzu

No sólo fueron las cejas y el cabello, Cazzu también se hizo nuevos tatuajes en la espalda. “Cazzu sin tatuajes no es Cazzu. Ella es feliz teniéndolos así que dejen de llorar las señoras jajaja, me encanta”, dijo una de las fans de la cantante argentina en la cuenta del artista @Tototatuer, que tiene 100 mil seguidores en Instagram.

Debido a que Cazzu aparece de espaldas, sólo mostrando la nueva pieza de arte en la parte de atrás de su cuerpo, seguimos sin verle la cara con tanta frecuencia como antes. Pero al menos los fans saben que es ella y que está bien.