El Malilla estrena su primer álbum “Ñerostars”; estos son los 5 pasos para escucharlo

El Malilla estrenó su primer álbum titulado “Ñerostars”, en el que se incluyen colaboraciones con artistas de renombre como Yng Lvcas, Maury, Sir Speedy y Jowell & Randy. Es así, como el reguetonero comparte cuáles son los 5 pasos para escuchar su más reciente lanzamiento.

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como ‘El Malilla’, anunció en redes sociales que su nuevo material discográfico ya está disponible en todas las plataformas, lo que emocionó a sus fanáticos, ya que en Instagram le dejaron comentarios como: “Ya lo escuché toditito y encantada quedé”, “¡Puro himno en ese álbum!” y “De las 13 canciones mis favoritas son las 13 canciones”.

“Ñerostars” hace un recorrido por varios géneros musicales que no se limitan al reguetón y al urbano; además, las letra de canciones como “Superé” exploran vivencias personales del rapero, pues narra de dónde viene y cómo fue su ascenso a la fama, tal como él lo mencionó en Tiktok: “La uno (”Superé”) es una canción muy personal en donde yo cuento mi vida y estoy muy seguro que mucha gente se va a identificar con esta historia”.

Los 5 pasos para escuchar “Ñerostars” de El Malilla

Por medio de un video en Tiktok, El Malilla reveló cuáles son los 5 pasos para escuchar su nuevo álbum:

1. Estar cómodo

Fernando destacó que estar cómodo y tranquilo es crucial para poder disfrutar de las diferentes sensaciones que “Ñerostars” trae consigo: “En este álbum te vas a encontrar diferentes tipos de moods”, explicó.

2. No hacer skip

El Malilla mencionó la importancia de escucharlo completo y no brincarse ninguna de las canciones: “Este álbum no lo tienes que brincar, tienes que disfrutar desde la 1 hasta la 13″.

3. Dedicarle una canción a tu enamorado

También confesó que el álbum contiene música romántica, por lo que el artista recomendó dedicarle una de estas melodías a tu interés romántico: “Si estás enamorado, claramente te vas a encontrar una de estas canciones y se la vas a dedicar a esa persona especial”.

4. Disfrutarlo en compañía

Como cuarto paso, El Malilla sugirió estar acompañado para gozar de la música: “Este álbum es totalmente para disfrutarlo con alguien, entonces yo les recomiendo que lo escuchen solitos, posteriormente lo escuchen con su pareja, con una amistad o en grupo y opinen acerca de qué les pareció”.

5. Apreciar sus orígenes

Para concluir, el reguetonero admitió que no se olvida de sus orígenes y que incluso le sirven de inspiración: “Así como les mostré mi arte, mi álbum, les quería mostrar mi lugar favorito, el Valle de Chalco. Aquí es el lugar donde vengo, me inspiro, respiro, donde aprecio este bello barrio y día con día me levanto orgullosamente y con la cara enfrente diciendo que soy de Valle de Chalco”.