B Jones prepara presentación en Tomorrowland con espíritu rumbero

La popular DJ española B Jones, nacida en España, utilizó su última canción para alzar la voz a favor de las raíces rumberas y gitanas de Ibiza. Su nuevo tema, ‘Bamboléo’, es un cover en clave electrónica del clásico imperecedero de los Gipsy Kings (1987) y también un grito de reivindicación a favor del mestizaje, la diversidad y la fiesta sin prejuicios.

El tema ha salido a la luz cuando aún colea el malestar que causó el programa ‘Apatrullando’ de La Sexta. Su presentador, el youtuber italiano Zazza, hizo una visita al barrio de Sa Penya, en Eivissa, y retrató a la comunidad gitana con toda la gama de estereotipos al uso. Precisamente, el videoclip de ‘Bamboléo’ está grabado en la famosa Calle de la Virgen (Carrer de la Mare de Déu), corazón de ese entramado de callejuelas, y muestra el rostro más alegre e integrador de su espíritu festivo.

La versión de ‘Bamboléo’ a cargo de B Jones ya lleva sonando con mucho éxito a lo largo de la gira de su autora por España y el extranjero. De hecho, la idea de hacer ese cover surgió en Tomorowland 2023. La DJ española pinchó una versión electrónica del hit y las 100 mil personas frente al mainstage del festival belga se volvieron locos bailando. El vídeo de ese instante se hizo viral y luego otros artistas han empezado a usar ‘Bamboléo’ en sus sesiones.

Triple cita en Tomorrowland este mes

La canción forma parte del catálogo de ARRYBA, el sello discográfico de B Jones y su proyecto estrella de este 2024. La voz pertenece al artista Romaric, un cantante y guitarrista de estilo gipsy y de origen francés y catalán. En el país galo ha llevado su rumba por los festivales más importantes e incluso ha aparecido en una película del cineasta Luc Besson. “Mi objetivo es compartir con el público momentos inolvidables sobre la cultura del pueblo gitano”, afirmó.

Mientras B Jones sigue inmersa en un espectacular tour global con más de 50 actuaciones en España y el extranjero (Tailandia, Indonesia, Vietnam, México, Egipto, Turquía). Este mes, la disc jockey tiene una triple cita en Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande del mundo. Actuará los días 18 de julio (pre-party oficial Invited Brussels), 19 de julio (escenario The Library); y el 26 de julio en el escenario principal. Después de Bélgica, su verano no decaerá con actuaciones por España, Italia, Grecia, Francia y un final de verano apoteósico en Lollapalooza Berlín, el festival más multitudinario de Alemania. “Me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Tengo experiencia, he aprendido de fallos y éxitos, no tengo prisa, dispongo de una equipo increíble y me siento con la misma ilusión o más que el primer día”, resumió la artista, llena de energía.