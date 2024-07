Maluma pierde la cordura tras la derrota de Colombia y los fans le recuerdan que hace poco apoyaba a Argentina

La final de la Copa América USA 2024 tuvo muchos protagonistas del mundo del espectáculo, en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami. Uno de los que más llamó la atención fue el reggaetonero colombiano Maluma, quien con su playera de la selección de su país protagonizó un cruce de palabras intenso con seguidores de Argentina.

El hecho se da aparentemente por una falta dentro del área, que según los especialistas debió haber sido cobrada como penalti. El árbitro dejó seguir el encuentro y esto detonó la fura en el cantante colombiano, quien sin dudarlo comenzó a despotricar insultos desde el palco exclusivo en el que estaba.

Desde otra zona de las grandas, unos fans argentinos le respondieron y todo el cruce intenso quedó registrado en videos que se hicieron virales y se convirtieron en tendencias de las redes sociales.

Este video no pasó desapercibido para los fans, quienes recordaron que en el 2022, el cantante de “Felices los 4″ apoyó a la selección de Argentina durante el Mundial de Qatar. De hecho, hasta publicó fotos en las que aparece tomando mate (infusión de hierbas típica de Argentina, Uruguay y algunas zonas de Chile), vistiendo la playera albiceleste.

Hasta llegó a publicar un video llorando después de que Argentina le ganó la final a Francia.

Maluma celebra el triunfo de Argentina

Los posteos ya no están en su cuenta de Instagram, pero los fans fueron a uno en el que sale con Messi, tras la llegada del argentino al Inter de Miami y lo tundieron en los comentarios.

“Como un artista, al igual que un padre tuviste la oportunidad de mostrar como ser un grande. Dar apoyo, celebrar y hasta apoyarte en nosotros que sabemos como duele perder una copa. No. En vez elegiste hacerte el ridículo. No te preocupes que los Argentinos nunca se olvidan de eso”, “Qué paso Maluma ya borraste cassette”, “Entiendan que son cuestiones del partido, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Son cosas del fútbol. No sé tomen todo tan a pecho”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.