¿Shawn Mendes y Camila Cabello regresaron? Los sorprenden juntos en la final de la Copa América

En redes sociales se compartió un video de Shawn Mendes y Camila Cabello juntos en la final de la Copa América; de esta manera surgieron especulaciones respecto a la continuación de su romance que finalizó en 2019.

La historia de Shawn Mendes y Camila Cabello comienza en 2017 cuando colaboraron juntos en la canción “I Know What You Did Last Summer”; sin embargo fue hasta 2019 que tras grabar juntos “Señorita” comenzaron los rumores sobre una posible relación.

Fue en octubre de ese mismo año que la cantante de 27 años confirmó su noviazgo en la revista ‘Elle’: “Vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarla y enamorarnos como si nadie nos estuviera viendo”.

Pasaron dos años para que la pareja anunciara su separación por medio de un comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram, en el que destacaron: “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siendo mejores amigos”.

Una fuente cercana a los artistas reveló al medio ‘Us Weekly’ que se reunieron de nuevo en 2023, no obstante, su reencuentro no duró mucho.

¿Camila Cabello y Shawn Mendes regresaron?

Los cantantes fueron captados juntos en la final de la Copa América, de tal manera que se volvieron tendencia en redes sociales, pues internautas tundieron a Shawn Mendes por volver con quien “habló mal de él”.

“Como que esa relación es un tanto tóxica, terminan, vuelven…”, “La odio”, “Me da bronca que se ponga tonto por esa mina”, “Objetivo: defender a Shawn. Obstáculo: Shawn”, “El verdadero ‘sal de ahí, hermano’” y “Lo amo pero es un idiota” son comentarios que se pueden leer en posts de X.

Los ataques y el rechazo por su regreso surgen a raíz de una entrevista reciente de la intérprete de “I love it”, pues fanáticos de Shawn aseguran que Camila habló mal de él ante las cámaras.