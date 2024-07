Stephanie Salas habla de los rumores de embarazo de Michelle Salas: “adoptó un gatito”

A nueve meses del matrimonio de Michelle Salas y el empresario venezolano, Danilo Díaz, comenzaron a aparecer algunos rumores de embarazo de la modelo, empresaria e influencer. Y aunque ella misma se encargó de desestimar estas afirmaciones, su mamá, Stephanie Salas, aclara la verdad sobre lo que apareció en algunos medios de comunicación.

Si bien es cierto que hay unas fotos en las que pareciera haber una pancita en el torso de Michelle Salas, la realidad es que se trata de una distorsión de la imagen, por el doblez del vestido que llevaba puesto. Posterior a eso, la misma empresaria publicó imágenes desde la playa, en la que está con su abdomen al descubierto, como para dejar en claro que, por ahora, no hay espera de bebé.

En el medio de todos estos rumores y supuestos, aparece Stephanie Salas en una entrevista de la que se hace eco la revista Quién. A la actriz, cantante y ex de Luis Miguel, le preguntaron si era cierto que Michelle estaba en la dulce espera. Tajante, dijo que la noticia era falsa.

“Ay, no. Adoptó un gatito, eso indica que no; obviamente, siempre que tienes una mascotita, es claro que no”, dijo Stephanie Salas en la entrevista. Además, asegura que la misma Michelle saca la pancita a propósito para jugares una broma a los medios de comunicación.

“No, pero está bien padre el gatito que adoptó, se llama Enzo. Tenía uno que adoramos, Valentino, y se murió hace poquito, fue muy triste”, dijo Stephanie Salas sobre su hija.

Cambios en la vida de Michelle Salas

Desde que se casaron, Michelle ha estado mucho más unida a su papá, de quien estaba alejada desde hace muchos años. La también empresaria acompañó a “El Sol de México” en varios de sus conciertos en los Estados Unidos, mientras al mismo tiempo trabajaba en sus proyectos.

Pero ahora, quizás con más tiempo, llegó la hora de emprender nuevos retos. A través de sus redes sociales, Michelle Salas contó a sus seguidores que se muda de Nueva York después de 6 años viviendo en la gran ciudad estadounidense.

“Fin de una era. Hasta la próxima NY, siempre te tendré en mi corazón”, escribió la modelo en una de sus historias. Michelle Salas comentó que se va a vivir a Miami, en donde tendrá su primera casa en conjunto con su esposo, Danilo Díaz.

Es así como probablemente veamos a una Michelle con looks mucho más de verano, por el calor de la llamada “Ciudad del Sol” en los Estados Unidos.