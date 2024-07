Anuel insultó fuertemente a Ibai tras bochornosa presentación en La Velada 4: “La porquería esa que me hicieron”

Anuel AA generó controversia tras su actuación en La Velada del Año IV, un evento organizado por Ibai Llanos que combinó boxeo amateur y entretenimiento digital en Twitch. El artista urbano llegó tarde al escenario y enfrentó problemas técnicos que afectaron su presentación.

En un directo de Instagram, Anuel acusó directamente a Ibai Llanos y al equipo organizador de sabotear su concierto. Criticó que manipularan el sonido y controlaran las voces, impidiendo a su DJ y ingeniero de sonido trabajar adecuadamente.

Anuel expresó su indignación: “La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto. Ahora mismo yo me conecto y hablamos de la porquería esa que me hicieron. Para que sepan, no dejaron que mi DJ me tirara el ‘show’, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto”.

El incidente provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores y críticos debatieron sobre la veracidad de las acusaciones de Anuel y la organización del evento.

Reacción del público en redes sociales