Cristina Porta critica a Alexandra Fuentes por no detener expresiones de Alfredo Adame

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, culminó hace casi dos meses, sin embargo, los exparticipantes del programa continúan en guerra y no han dejado atrás las viejas heridas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la periodista y presentadora española, Cristina Porta, señaló a la animadora puertorriqueña Alexandra Fuentes por no detener las expresiones del actor mexicano Alfredo Adame, quien asegura la “humilló” nuevamente.

Porta se refiere a un clip de la entrevista de Fuentes al actor en el programa del lunes de Alexandra a la 12.

“Que pena que una mujer profesional siga dejando que un hombre humille, denigre, acose y mienta sobre una mujer. Pero gracias a Dios, siento el amor de una gran parte de Puerto Rico que voy a llevar siempre en mi corazón”, expresó Porta en la red social luego de escuchar lo que dijo Adame en la entrevista.

Su reacción se da luego de que Adame asegurara en el programa que la española tenía mal aliento en La Casa de los Famosos y nuevamente criticara las “actitudes” que tuvo en su contra.

“Yo prefiero herir con la verdad que halagar con hipocresía, yo le dije a la española esta, te huele mal la boca. ¿Por qué? Porque le huele mal la boca, yo no ando inventando cosas, yo le dije te huele mal la boca porque se me paró aquí al lado. Semana y media me estuvo dando lata y me estuvo atacando y todo. Luego le llevé su enjuague bucal y el productor se enojó y casi que corren del programa”, fue parte de lo que expresó el acto.

Adame se encuentra en Puerto Rico para participar de las funciones de la obra “La casa de Maripily”. Además, participó de una de las noches del desfile de modas de San Juan Moda que se lleva a cabo desde la pasada semana.

